年砸50億美元 大陸成臉書第二大廣告營收來源

2018年05月19日 18:37 中時電子報 盧伯華

雖然臉書在中國大陸的用戶相當少，而且大陸使用者要用翻牆軟體才能連上臉書，但是目前佔全球廣告營收第二名的臉書公司仍有10%的廣告主來自中國大陸，讓中國大陸成為僅次於美國的第二大臉書廣告主市場，年投放廣告金額約在50億美元左右。一旦臉書獲准登陸，陸企極可能一舉超越美國成為臉書最大廣告主市場。

據陸媒《華爾街見聞》指出，專注於大數據和第三方平台的美國雲計算業者畢威拓（Pivotal）最近公布研究數據顯示，臉書全球廣告營收的10%來自中國大陸。研究人員還分析，2018年大陸企業將在臉書投放50億美元以上的廣告，此一成長趨勢短期內還會持續。

2016年3月，祖克柏（左） 與阿里巴巴創辦人馬雲（右）在北京的一場論壇上對談，吸引大量媒體與企業界人士參加。（圖／美聯社）

由於臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）曾多次前往大陸會見高層領導人。最近的一次例子是，中共總書記習近平在2017年底、中共第19次全國代表大會閉幕後首次會見中外企業家的活動上，祖克柏也現身其中。

畢威拓的數據公布後，大陸網民表示：「明白了為什麼臉書在朝內不存在，小扎（祖克柏）卻要來黨國朝拜」。

研究人員表示，大多數人都是以廣告主投放廣告是為了向本國消費者提供服務的視角來看待，但大陸廣告主在臉書投放廣告並非針對大陸用戶，而是面向更廣闊的海外市場。這主要源自於中國企業日益成長的「出海」需求，這些出海企業的主力軍是像阿里巴巴、騰訊等網路公司，以及包括華為、小米等手機製造商。這意味著未來美國企業將面臨日趨緊張的廣告空間，也意味著日益激烈的市場競爭。

(中時電子報)