華西街最後一家蛇肉店　21日熄燈歇業

2018年05月19日 18:52 中時 林縉明

台北華西街過去以賣蛇肉、殺蛇秀聞名，是不少遊客到台北必訪景點之一，隨著政府保育政策，禁止表演殺蛇叫賣，觀光客逐漸流失，蛇肉專賣店接連關門，連華西街唯一僅存的「亞洲毒蛇店」也撐不下去，公告將於21日正式結束營業，轉行改賣小火鍋，讓不少老台北人感到不捨。

提到華西街就會想到蛇肉、殺蛇秀，這樣古早味即將吃不到，文史工作者張哲生在臉書分享「亞洲毒蛇店」歇業消息，張哲生感慨，走過一甲子的蛇肉店，早期曾是遊客聚集觀賞殺蛇郎叫賣、在店門前看紅毛猩猩玩蛇、大蟒蛇吞白老鼠，如今這些記憶一去不復返，代表一個世代結束。

當地人士透露，早期華西街有7、8家蛇肉專賣店，業者會安排殺蛇秀等節目吸引遊客，門口總是擠滿遊客圍觀，甚至不少人專程來品嘗蛇肉、蛇湯，隨著時代改變，過去榮景不再，讓大多數蛇肉專賣店選擇轉行，華西街毒蛇專賣店唯一僅剩「亞洲毒蛇店」。

走過一甲子的「亞洲毒蛇店」也不敵遊客減少影響，近期公告21日結束營業，未來將轉型改賣小火鍋，隨著當地最後一家蛇肉專賣店關閉，蛇街美名也將走入歷史。

在「亞洲毒蛇店」工作超過50年的員工表示，受到政府動物保護政策影響，不僅蛇量減少、價格上揚，還規定不得表演殺蛇秀、大蟒蛇吞老鼠等戲碼，遊客失去新鮮感銳減，業績至少減少5成，即便內心不捨，被迫還是要面臨關門轉型命運。

業者預計21日上午10點半舉辦告別蛇店活動，邀請藝人郭子乾模仿令人還念的殺蛇橋段，正式宣告結束營業，華西街蛇內專賣店將走入歷史。

(中時 )