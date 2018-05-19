華西街最後一家蛇肉店　21日熄燈歇業

艋舺華西街亞洲毒蛇店下周一（21日）正式結束營業。(圖取自/googlemap)

友善列印
中時

台北華西街過去以賣蛇肉、殺蛇秀聞名，是不少遊客到台北必訪景點之一，隨著政府保育政策，禁止表演殺蛇叫賣，觀光客逐漸流失，蛇肉專賣店接連關門，連華西街唯一僅存的「亞洲毒蛇店」也撐不下去，公告將於21日正式結束營業，轉行改賣小火鍋，讓不少老台北人感到不捨。

提到華西街就會想到蛇肉、殺蛇秀，這樣古早味即將吃不到，文史工作者張哲生在臉書分享「亞洲毒蛇店」歇業消息，張哲生感慨，走過一甲子的蛇肉店，早期曾是遊客聚集觀賞殺蛇郎叫賣、在店門前看紅毛猩猩玩蛇、大蟒蛇吞白老鼠，如今這些記憶一去不復返，代表一個世代結束。

當地人士透露，早期華西街有7、8家蛇肉專賣店，業者會安排殺蛇秀等節目吸引遊客，門口總是擠滿遊客圍觀，甚至不少人專程來品嘗蛇肉、蛇湯，隨著時代改變，過去榮景不再，讓大多數蛇肉專賣店選擇轉行，華西街毒蛇專賣店唯一僅剩「亞洲毒蛇店」。

走過一甲子的「亞洲毒蛇店」也不敵遊客減少影響，近期公告21日結束營業，未來將轉型改賣小火鍋，隨著當地最後一家蛇肉專賣店關閉，蛇街美名也將走入歷史。

在「亞洲毒蛇店」工作超過50年的員工表示，受到政府動物保護政策影響，不僅蛇量減少、價格上揚，還規定不得表演殺蛇秀、大蟒蛇吞老鼠等戲碼，遊客失去新鮮感銳減，業績至少減少5成，即便內心不捨，被迫還是要面臨關門轉型命運。

業者預計21日上午10點半舉辦告別蛇店活動，邀請藝人郭子乾模仿令人還念的殺蛇橋段，正式宣告結束營業，華西街蛇內專賣店將走入歷史。

(中時 )

金門迎城隍蜈蚣座好熱 「皇上」… 端午假期機位需求 金門21日起調…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。