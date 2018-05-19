畢書盡恨不告而別！陳勢安不解「離開前曾吃鍋餞行」

2018年05月19日 18:43 中時 尤嬿妮

陳勢安今擔任金羽獎表演嘉賓。（蘇蔓攝）

陳勢安、畢書盡（Bii）曾是老鷹音樂師兄弟，陳3年前離開老鷹後與Bii再無聯絡，Bii日前受訪，表示恨過陳勢安不告而別，曾試圖傳訊息給陳，但對方似乎換了手機無法聯繫；陳勢安19日凌晨在IG發文，表示自己「從離開的那一天起」沒換過電話號碼，暗指Bii說謊！陳今晚出席金羽獎被問此事，他說其實不想任何人受傷害，「但就是會有一些沒發生過的事出現」。

陳勢安透露當年離開老鷹，公司同事包括Bii還請他吃麻辣火鍋餞行，不明白Bii為何說自己不告而別；他坦言自從離開老鷹，不時會有「陳勢安與畢書盡不合」的新聞出現，「一直以來我不知道用什麼立場看這個新聞，如果你那麼想念我，你換了電話、換了所有一切，卻沒有聯絡我，反而透過媒體、共同朋友...。」

問他會否覺得對方炒新聞？陳勢安搖頭表示Bii不是這樣的人：「我很重視與他合作的那段過去，是很重要的里程碑，不希望以後大家Google我們的新聞，只剩畢書盡與陳勢安不合。」他經紀人牟鐘恩也大方邀請Bii，於6月2日到陳勢安的生日音樂會合唱〈勢在必行〉，藉此解開兩人心結；而Bii的經紀人則表示當天已有行程：「但如果節目上有需要，可以努力協調時間。」

(中時 )