享受一個人旅行！在「承億文旅淡水吹風」找回靈魂美好～

「承億文旅淡水吹風」結合歷史與當地特色，迎接遠道而來貴客。（圖片提供／承億文旅集團）

友善列印
中時
大廳特殊挑高設計，讓人感到耳目一新。（圖片提供／承億文旅集團）
「紅樹林」房型配備乾濕分離浴廁與大型浴缸，讓旅人身心靈都放鬆。（圖片提供／承億文旅集團）
「右岸典藏」房型2張雙人床設計，適合家庭客入住。（圖片提供／承億文旅集團）
午後來到「共同書房」，度過專屬個人時光。（圖片提供／承億文旅集團）

還記得上次一個人旅行嗎？透過身體真實感受，記憶旅途的美好。坐落淡水河畔「承億文旅淡水吹風」以馬偕博士時光記旅為設計主軸，帶領旅人徜徉時光隧道，細細品味淡水之美。

走入旅館大廳，特殊挑高設計視覺感十足，橢圓型天花板裝飾搭配造型座椅與綠色植栽，打造淡水河口與濕地意象，敞開雙臂歡迎旅人。館內分為水鳥標準、藍天雅緻、紅樹林、左岸經典和右岸典藏5種房型，共有108間房間，其中位於高樓層「紅樹林」房型視野極佳，可遠眺淡水河美景，以西班牙繽紛色彩為靈感繆思，室內11坪寬敞空間搭配一大床設計，提供賓客絕佳入住體驗。針對舟車勞頓旅人，房內貼心配備大型浴缸，在大啖美味小吃後沐浴熱水中，身心靈放鬆褪去整天疲勞。

看準親子客群商機，「右岸典藏」房型配備2張大床，父母與孩童共處一室，共享天倫時光。有人說：「閱讀書籍是旅行中最美好時光」，4樓「共同書房」陳列各式文學、電影、生態和旅遊書畫手札，在這裡放下日常瑣事，靜靜聆聽內心深處聲音，感受淡水獨特藝文氣息。

喜愛運動旅客可前往5樓「健身房」，各式啞鈴、跑步機、飛輪等器材齊備，盡情享受大汗淋灕暢快感。館內「遊戲間」配置Xbox熱感應Kinect遊戲設備，適合大小朋友一同遊玩。

淡水獨特魅力繚繞於心，透過筆鋒化作文字，淡水吹風提供每人乙張「夢獸明信片」，寫下隻字片語記錄此時心情，一年後旅館將明信片寄出，收到時可重溫當時旅行心情，觸動心靈美好。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
裸身仕女圖畫家本尊現身日月潭一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。