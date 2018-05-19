全國文化資產會議論壇登場　凝聚文資保存共識

2018年05月19日 19:13 中時 陳淑芬

文化部文資局舉辦「2018全國文化資產會議暨分區論壇」，首場19日在台中文化創意產業園區登場，文化部政務次長丁曉菁致詞表示，台灣屬於多元族群跟移民的社會，留下多元豐富的文化資產，希望透過會議公共論壇的交流與研討，能凝聚台灣文資保存的全民共識。

文資局舉辦「2018全國文化資產會議暨分區論壇」，將在北、中、南、東及離島舉辦12場分區論壇，並規劃在9月1日召開全國文化資產會議大會，首場19日在台中文化創意產業園區登場。

丁曉菁致詞表示，世界各國對於文化資產的保存及活化應用日益重視，但也面臨突破經濟開發與文化保存兩難的困境。近年來，台灣的文化資產等議題越來越受到社會重視，希望社會大眾在認識國外文化資產跟歷史外，也能找出自己珍貴的文化資產和記憶。

文化資產局局長施國隆指出，文資審議開放公民參與及文化資產資訊公開透明，是政府既定政策方向，文資局近年與大專院校合作開設相關課程，並補助挹注地方政府成立文資專責機構及分區服務中心，期盼中央、地方與民間合作協力共同守護台灣文化資產。

在文創園區舉行的首場會議論壇中，各界人士參與踴躍，對「無形文化資產調查研究與傳承」、「考古遺址之監管保護及相關法規之落實與研修」等議題提出見解及建言；文化資產管理者則提出將「營運獎勵」立法，以吸引更多民間投資及參與等意見。

(中時 )