東原國中「小霍金」羅仁宏應試 全靠專心聽講跟複習

甫獲得總統教育獎的台南市東原國中學生羅仁宏（中），因罹患「裘馨氏肌肉萎縮」，也就是漸凍人，肌肉逐漸萎縮無力，但他仍然認真求學，19日乘坐著電動輪椅車由媽媽李芳香（右）陪同參加國中會考。（莊曜聰攝）

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台南市東原國中羅仁宏因罹患「裘馨氏肌肉萎縮」，身體肌肉逐漸萎縮無力，他國小5年級發病後，先是得靠旁人攙扶，最後只能以電動輪椅車代步，但他不氣餒，認真求學，在東原國中就學期間始終名列前茅，也獲得今年度總統教育獎殊榮，他19日在母親李芳香陪同下參加國中會考，雖然有南一中的實力，但因環境因素只能就近選擇新營高中，而兩地車程也要40分鐘，可說是求學路迢迢。

19日國中會考是社會、數學、國文及寫作測驗，東原國中也事先將特製桌椅運送到考場，考場也特別安排休息室，羅仁宏說考試的題目大部分都會寫，但在數學科上他信心比較不足，有些題目都要想一下，社會科跟明天登場的自然科則是他的強項，語氣和態度都相當輕鬆。

東原國中校長陳一仁表示，羅仁宏的成績在同屆74名學生中排第一，印象中只有幾次考第二名，表現相當優異，同儕間互動也不錯，從不因為自己肢體不便就阻撓了求學路，上國中後，每天從家中自己操作電動輪椅上下學，來回至少要1個小時，起初他也很害怕，還好有同學相約陪伴。

陳一仁說，羅仁宏對科學非常有興趣，繼續求學的目的就是想學以致用，未來希望能夠當科學家，去幫助跟他有相同困擾的漸凍患者；也因為如此，校方也稱他是「向上帝借時間的小霍金」，期盼努力的仁宏未來能像大師霍金一樣有成就。

媽媽李芳香說，因為家中務農，也沒有多餘的時間陪伴羅仁宏，也沒有足夠的能力讓他補習課業，但他很是貼心孝順，放學回家就會把握時間溫習功課，成績表現都人放心，既然他想繼續求學，家人當然全力支持，但家住山區，交通不便，未來若進入新營高中就讀，接送將是大問題，仍待尋覓資源協助。

(中時 )

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