富邦悍將又輸統一獅 苦吞對戰11連敗

2018年05月19日 19:16 中時電子報 蔡銘仁

富邦悍將本季嚴重「恐獅」，截至昨天對戰統一獅13場，僅拿到1勝，他們今(19日)於主場和獅隊進行系列賽第二戰，再度踢到鐵板，雖打出13安得5分，不過獅隊更猛，靠郭阜林單場雙響炮領軍，同樣揮出10安、斬獲9分，獅隊終場9比5贏球，富邦吞下三連敗、近期對獅11連敗。

一開賽，蔣智賢就開轟狙擊獅隊先發洪心騏，替富邦打進2分。但布魯斯面對老東家，2上就出狀況；該局獅隊由鄭鎧文2分炮領頭，單局灌進5分，取得領先。富邦陷落後，雖第3和第4局皆有攻勢，卻都無功而返；直到5下，才靠著安打攻勢，追到剩1分差。

洪心騏5下連挨3支安打後，獅隊決定換上黃竣彥接替投球；「蔗總」黃甘霖表示，當時有考慮讓洪心騏續投，但當下領先3分，讓他繼續有比較大機率會輸球，雖對洪心騏不好意思，仍果斷決定換投。黃竣彥也沒辜負教練信任，雖讓1名跑者回壘得分，不過沒被打安打，順利止住失分。

然而，這卻也是富邦最後的反撲，比賽後段，他們打線完全沉默，未能將比分追近。反觀獅隊，則持續襲擊富邦牛棚，7上靠郭阜林陽春炮和高國慶適時安打，再添2分，又把差距擴大；郭阜林本季率先10轟達陣，高國慶成為中職史上第三位達成生涯第1600安打者，獅隊雙喜臨門。

可怕的是，獅隊的攻勢還沒結束，8上郭阜林再次發威，面對中繼上場的郭泓志，又一棒把球送上看台，轟出右外野2分炮，助球隊將領先拉開到5分。獅隊雖被追回1分，仍順利延續對戰連勝，蔗總肯定打線，「攻勢很順，打者們狀況相當火燙，希望能延續下去。」

不過，近期打擊表現不俗的吳桀睿，此役前3打席2安、1保送，4下因要接住洪心騏傳偏的牽制球，未打滿全場就退場休息。蔗總表示，吳桀睿是右腳有點扭到、肌肉緊繃，為安全起見才決定換人，他最近打擊手感不錯，明天觀察狀況後，才會決定是否排進先發。

(中時電子報)