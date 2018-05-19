驚悚！彰化男子被暴打、剁指 丟包醫院外草叢

2018年05月19日 19:31 中時 吳敏菁

彰化市30歲黃姓男子19日清晨7點多在茄苳路住處附近騎樓，遭4名男子持球棒和西瓜刀，刀棍齊下地狠命暴打。（吳敏菁翻攝）

彰化市30歲黃姓男子19日清晨7點多在茄苳路住處附近騎樓，遭4名男子持球棒和西瓜刀，刀棍齊下地狠命暴打，全身傷痕累累，右手無名指和小指都被剁斷，載到彰濱秀傳醫院外丟包，經搶救後仍有生命危險，警方掌握行兇對象，循線追緝中。

這起清晨的暴力，黃姓男子也被打得莫名其妙，懷疑是16日與對方在喝酒時發生一些口角糾紛，才被瘋狂的報復。

警方初步調查，黃姓男子被毆，疑似和日前彰化市ＫＴＶ兩派人馬酒後口角打群架有關，當時兩方人馬都分別依社會秩序維護法究辦，黃姓男子19日清晨又進彰化市某ＫＴＶ被盯上，出店後就被4名男子一路尾隨，在住家前騎樓被攔截，對方拿出刀、棍，喊打喊殺。

從監視器畫面，黃男抱頭逃竄，仍被拚命的砍打，最後被打趴到地上，還被拳打腳踢一番，引起路人側目，最後兇嫌開車把黃男載走，並丟包在彰濱秀傳醫院外草叢。

彰化偵查隊長鐘振邦表示，接獲報案，現場血跡斑斑，還發現被截斷的指頭，循線找到醫院並找到被害人，試圖讓醫院將指頭接回，但時間太久，已經無法接回。黃男也轉院到彰化基督教醫院。

彰基副院長周志中表示，黃男背部、臀部等多處刀傷，還在開刀救治中，不排除有生命危險。

(中時 )