黑馬竄出！邱文祥的民調竟贏過柯P、丁守中

2018年05月19日 19:55 中時電子報 黃麗蓉

前台北市副市長邱文祥，3月24日宣布以無黨籍身分參選北市長選舉。（資料照片，張鎧乙攝）

台北市長選舉，民進黨不禮讓柯文哲後，有黑馬竄出！擬參選的台北市前副市長邱文祥，在近日3份民調可說異軍突起，竟贏過現任市長柯文哲和國民黨台北市長參選人丁守中！

PTT八卦版日前有網友公布一份有意參選台北市長者的最新民調，對象包括台北市前副市長邱文祥、現任市長柯文哲、國民黨丁守中、前副總統呂秀蓮、綠委姚文智。在該份民調，邱文祥以45.43%奪第一，丁守中及柯P各為22%排名第2，姚文智5%排名第4，呂秀蓮為1%。

邱文祥曾擔任郝市府時期北市副市長，也是知名的泌尿科權威，他和柯P曾是醫學院的同班同學，柯P稱自己IQ 157，邱文祥則為IQ 158，他說想參選北市長是因為「是否能做的比柯文哲更好」。近日網路民調中，邱文祥在《聯合新聞網》的民調中，以5920票贏過丁守中的4590票。而在《三立新聞網》正在進行的民調中，邱文祥則以6000多票贏了柯P的4000多票。

無黨籍的邱文祥對3份民調衝第一，嚇了一大跳，不知票從哪來。被問到會不會與民進黨合作？據三立報導指，邱文祥說，自己民進黨朋友很多，都是好朋友。

另邱文祥在《中時電子報》18日的網路投票也奪得第3獲140票，丁守中以1504票拿第一、柯文哲290票居次。

(中時電子報)