翻糖技能賽 甜心正妹奪冠軍

就讀醒吾科大餐旅系二年級的鄭亞芸，昨天參加新北市政府舉辦的蛋糕競賽活動，以作品「櫻語紛紛」，拿下動態組金牌。（曾百村攝）

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就讀莊敬高職的李俊達（圖左）打造的作品「聽奶奶說新北故事」，將思念家鄉的情緒帶入蛋糕之中，獲評審青睞拿下翻糖靜態組金牌。圖右為李俊達的雙胞胎哥哥。（曾百村攝）

新北市政府勞工局19日舉辦蛋糕技能競賽，吸引包括素人、烘培師甚至是外籍學生相繼報名參加，參賽現場擠進200位參賽者，同場競技翻糖蛋糕，而評審一一檢視，發現不少參賽者是「高手」嘖嘖稱奇，其中醒吾科大的鄭亞芸外型甜美，此次參賽勇奪翻糖動態組金牌，更被封為「翻糖甜心」。

新北市副市長葉惠青表示，有感於烘焙界的競爭激烈，以及民眾對蛋糕的要求是既要好吃、更要美觀，為了能營造烘焙業的盛況，特地舉辦蛋糕技能競賽項目，以蛋糕創意裝飾及翻糖藝術為主軸，邀請學子及社會人士參加，希望藉此提升、推廣烘焙產業的技能與價值。

而在動態組賽事中，就讀醒吾科大餐旅系二年級的鄭亞芸，去年9月才飛往韓國參加翻糖蛋糕大賽，以作品「地獄新娘」拿下特金加金牌的雙料冠軍，而昨天她再以新北櫻花季結合烏來溫泉為設計理念，創作出作品「櫻語紛紛」，讓她再拿下動態組金牌。

賽後鄭亞芸也相當開心的與自己的作品合照，而一旁的民眾直呼她相當可愛，幫她取了一個綽號叫做「翻糖甜心」。而她自己則相當謙虛，表示自己在蛋糕創作上還有很大的努力空間，希望未來可以四處參加比賽，讓自己的技術更上一層樓。

另外翻糖靜態組部分，金牌得主分別就讀莊敬高職的李俊達，以及穀保家商的翟宇凡等兩位同學。其中李俊達所打造的作品「聽奶奶說新北故事」，花費1個月的時間製作，同時將思念家鄉的情緒帶入蛋糕之中，獲評審青睞拿下翻糖靜態組金牌。

(中時 )

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