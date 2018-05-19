國民黨南市長民調啟動 22日公布結果再尋求在野整合

黃秀霜連日來勤跑基層，認為國民黨辦民調初選是最接地氣的方式。（黃秀霜陣營提供）

友善列印
中時
高思博19日在鹽水市場拜票，呼籲國民黨員20、21日兩天民調時支持他出線，代表國民黨搶回在台南失去20年的執政權。（高思博陣營提供）

國民黨台南市長初選日期確定，在黃秀霜、高思博兩位參選人速戰速決的共識下，國民黨台南市黨部決定20日、21日兩天內進行3次電話民調。黃秀霜認為是最接地氣的競逐方式，高思博則盼為黨搶回執政權。國民黨台南市黨部表示，22日公布民調結果，隨即展開在野聯盟整合工作。

國民黨台南市長人選終於要動起來，台南市黨部日前與黃、高兩人討論，兩人對民調日期皆希望「越快越好」，黨部19日發出通知，民調時間決定為20日下午1時30分至5時、20日晚間6時30分至10時，21日晚間6時30分至10時，兩天進行3次民調來達成樣本數。

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，20日、21日兩天民調後，22日將公布民調結果，黨部對勝出者會再協調，國民黨在台南市長一戰一定會推出最強的在野力量代表。

黃秀霜表示，台南市民是她最大靠山，是支持自己不畏艱難前進的主要力量，這次用民調方式競逐台南市長，是國民黨在台南市最接地氣的1次市長競逐戰。

高思博則企盼選民支持，讓他為黨出征，搶回國民黨在台南失去20多年的執政權。

謝龍介表示，民調公布後，會立刻啟動在野聯盟整合，除了無黨籍陳子敬外，有意願的都可以談，他日前已接觸有意參選台南市長的林義豐，尚未有結論。他表示，整合在野市長參選就像情人在一起，需要你情我願，不是一方堅持就能達成。

(中時 )

黑馬竄出！邱文祥的民調竟贏過柯… 《中時晚間快報》傳簡訊向民進黨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。