國民黨南市長民調啟動 22日公布結果再尋求在野整合

2018年05月19日 20:14 中時 程炳璋

高思博19日在鹽水市場拜票，呼籲國民黨員20、21日兩天民調時支持他出線，代表國民黨搶回在台南失去20年的執政權。（高思博陣營提供）

國民黨台南市長初選日期確定，在黃秀霜、高思博兩位參選人速戰速決的共識下，國民黨台南市黨部決定20日、21日兩天內進行3次電話民調。黃秀霜認為是最接地氣的競逐方式，高思博則盼為黨搶回執政權。國民黨台南市黨部表示，22日公布民調結果，隨即展開在野聯盟整合工作。

國民黨台南市長人選終於要動起來，台南市黨部日前與黃、高兩人討論，兩人對民調日期皆希望「越快越好」，黨部19日發出通知，民調時間決定為20日下午1時30分至5時、20日晚間6時30分至10時，21日晚間6時30分至10時，兩天進行3次民調來達成樣本數。

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，20日、21日兩天民調後，22日將公布民調結果，黨部對勝出者會再協調，國民黨在台南市長一戰一定會推出最強的在野力量代表。

黃秀霜表示，台南市民是她最大靠山，是支持自己不畏艱難前進的主要力量，這次用民調方式競逐台南市長，是國民黨在台南市最接地氣的1次市長競逐戰。

高思博則企盼選民支持，讓他為黨出征，搶回國民黨在台南失去20多年的執政權。

謝龍介表示，民調公布後，會立刻啟動在野聯盟整合，除了無黨籍陳子敬外，有意願的都可以談，他日前已接觸有意參選台南市長的林義豐，尚未有結論。他表示，整合在野市長參選就像情人在一起，需要你情我願，不是一方堅持就能達成。

(中時 )