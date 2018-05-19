海角七號10周年 魏德聖：會籌畫慶祝活動

台灣導演魏德聖（右）與另一位導演楊力州因為拍攝一棟「水悅灣」大樓建案的微電影首次合作，兩人在參加落成時談起拍電影的心得。（程炳璋攝）

友善列印
中時

10年前創下國片票房記錄的海角七號導演魏德聖19日參加台南是一場建案落成活動，提到將在8月籌辦海角七號上映10周年慶祝活動，內容還在計畫當中。

魏德聖在10年前導演一部海角七號電影創下國片票房紀錄，帶動墾丁觀光業10年的繁榮光景，直到近兩年頻遭網友爆料消費貴得離譜，觀光人數直線下滑，魏德聖日前在媒體受訪中頗有感概。引發外界認為他不滿墾丁現況而「斥責」。

魏德聖19日表示，墾丁沒那麼糟，自己沒有斥責之意，墾丁那片美麗的環境一直都在，只是經營方向有點偏掉，只要改回來，美麗的東西還是有價值。

他解釋自己不是斥責墾丁旅遊品質，台灣往往一個環境有很多優點，但只要有一個缺點，就會被放大成無法解決的缺點。有的環境只有一個優點，也會被放大成非去不可的地方。

海角七號電影上映10周年，魏德聖對拍攝續集仍興趣缺缺，直稱沒有計畫拍攝，但今年會籌辦電影10周年慶祝活動，活動內容、場地與參加者都還在計畫中，尚無法公布。

魏德聖19日參加台南首棟雙制震的住宅大樓落成，並在金馬獎最佳導演楊力州為廠商執導的微電影中，擔任主角演出。他的「台灣三部曲」已選定後壁區烏樹林作為拍攝基地，正尋求廣告代言來籌募拍片資金。

(中時 )

翻糖技能賽 甜心正妹奪冠軍 林後四林黑熊電塔完工 成熱門打…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。