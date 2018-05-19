海角七號10周年 魏德聖：會籌畫慶祝活動

2018年05月19日 21:07 中時 程炳璋

10年前創下國片票房記錄的海角七號導演魏德聖19日參加台南是一場建案落成活動，提到將在8月籌辦海角七號上映10周年慶祝活動，內容還在計畫當中。

魏德聖在10年前導演一部海角七號電影創下國片票房紀錄，帶動墾丁觀光業10年的繁榮光景，直到近兩年頻遭網友爆料消費貴得離譜，觀光人數直線下滑，魏德聖日前在媒體受訪中頗有感概。引發外界認為他不滿墾丁現況而「斥責」。

魏德聖19日表示，墾丁沒那麼糟，自己沒有斥責之意，墾丁那片美麗的環境一直都在，只是經營方向有點偏掉，只要改回來，美麗的東西還是有價值。

他解釋自己不是斥責墾丁旅遊品質，台灣往往一個環境有很多優點，但只要有一個缺點，就會被放大成無法解決的缺點。有的環境只有一個優點，也會被放大成非去不可的地方。

海角七號電影上映10周年，魏德聖對拍攝續集仍興趣缺缺，直稱沒有計畫拍攝，但今年會籌辦電影10周年慶祝活動，活動內容、場地與參加者都還在計畫中，尚無法公布。

魏德聖19日參加台南首棟雙制震的住宅大樓落成，並在金馬獎最佳導演楊力州為廠商執導的微電影中，擔任主角演出。他的「台灣三部曲」已選定後壁區烏樹林作為拍攝基地，正尋求廣告代言來籌募拍片資金。

(中時 )