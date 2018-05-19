林後四林黑熊電塔完工 成熱門打卡點

林後四林黑熊電塔正式完工，隨即成為平地森林公園最熱門的打卡點。(林和生翻攝)

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林後四林平地森林園區黑熊電塔正式與大家見面了，屏東林區管理處19日辦理台灣真英雄鐵塔落成及「林後小路X田園市集」野餐系列活動，不少人於19日在林後四林黑熊電塔及田園市集陪伴下，度過一個悠閒又快樂的午後時光。

林後四林平地森林園區是2014年6月開園的新興景點，近年來成為高屏地區民眾親近自然的好去處，屏東林區管理處及台電公司為使電塔融入園區景觀並具遊憩特色，繼快樂農夫電塔後，今以臺灣保育類物種臺灣黑熊為主題，打造全國第一座以保育類動物為主題電塔。

塔頂盤踞著電力黑熊居高眺望全區，牠守護著這塊豐饒大地與樸實耕耘的子民，並將農、漁、林、牧Q版熊裝飾於電塔上，除傳達生態保育重要性外，更有象徵感謝社會上各行各業默默付出的真英雄的特殊意義。

台電總經理鍾炳利說，全台2300萬人口約1300萬用電戶，都有賴台電人員平常辛苦的在維護供電順暢，而林務局的人員也是默默的守護著台灣山林，台電較少機會讓民眾了解工作內容，今天落成的「台灣真英雄」電塔除了向全台默默無名的工作者致敬，也希望能藉由這座全台唯二的彩繪電塔拉進台電與民眾的距離。

屏東林區管理處長張偉顗表示，林後四林平地森林園區的規畫是以「山、水、林、園」為主軸，但園區內的4支鐵塔在整個自然環境中卻顯得突兀，因此，屏東林管處與台電幾經協調，終在台電的全力支持下，以「園」的概念打造全台第一座彩繪電塔，馬上成為園區內的重要地標及熱門打卡景點。

(中時 )

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