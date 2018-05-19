不口渴不代表不缺水 這些訊號預警：身體正在脫水

2018年05月19日 20:04 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

才五月天就像猛暑！台灣地區近日艷陽高照，連午後雷陣雨機率也不高，正午平地的溫度上看３７度，只要一站在戶外，不過多久就會汗流浹背。在不少人關注久未降雨，台灣地區又將面臨缺水困境的同時，也要注意，除了水庫需要水，身體也是。如果等到口渴了才喝水，很可能脫水而不自知。《完全跑步聖經》作者維杰費德與戴夫艾倫表示，脫水的症狀之一，竟包括「失去口渴的感覺」，嚴重忽略身體已經渴到脫水的警訊。

國立台灣大學醫學院小兒科副教授李秉穎表示，脫水會出現的症狀包括眼淚減少、口腔黏膜乾燥、體溫上升、體重下降、皮膚張力變差、呼吸加快、心跳加速、嬰兒前囟門下陷等。

《7大身體指標 提醒你：水喝夠了沒?》

1.心跳加快 長時間在炎熱的氣候下活動，這時如果身體水份又不足，心臟為了補償體內因缺水而血液減少的狀況，會跳動得比平常更快，進而使人產生心悸。因此，如果感到莫名的心悸，可能不是心臟出問題，先坐下來補充一些水份，心跳也許就能和緩。

2.頭暈/頭痛 當身體的血液量因缺水而減少，會使血流無法迅速到達頭部，這種情況在變換姿勢的時候，尤為嚴重，從而造成暈眩。這時適時補充水分，體內血液量增加，頭暈的狀況即可減輕。此外，大腦80％是水。當身體缺水時，大腦的細胞組織也會缺水，細胞便會萎縮，進而引發疼痛。同時，當大腦血流減少，攜氧量不夠，大腦的血管會擴張，導致腫脹、發炎，這也會造成頭痛。

3.記憶力變差、煩躁焦慮 最新研究發現，只要失去體重0.72％的水分，就會影響記憶與情緒。若平日覺得事情老是記不起來，或是不斷感到焦躁不安，這可能是水喝太少的警訊。

4.疲倦 當我們缺水時，身體自然會降低循環速率以儲存能量。血液循環會將氧氣運作到器官、肌肉，當循環減緩，氧氣量變少，自然會覺得疲倦、精神不振。

5.皮膚鬆弛 捏一捏手掌背面的皮膚，如果皺紋遲遲不消，就表示皮膚的保濕力不夠，需要多喝水。身體愈是缺水，皮膚的回彈力愈差。

6.嘴唇乾裂、口臭、眼睛乾澀 少了唾液、淚液的滋潤，嘴唇、眼睛就會變得很乾。還有一個重要的觀察指標，就是「舌頭」。正常的舌頭看起來是粉紅且濕潤的。脫水時，舌頭會變得乾澀、舌苔明顯且顏色偏白。甚至舌頭或嘴唇太鮮紅，也可能是身體缺水的警訊，因為在中醫來看，水具有穩定、滋潤、降火的功能。只要缺水，就會有燥與熱的表現。此外，唾液量減少，口腔的自潔作用降低，細菌就開始繁殖、發酵，進而引發口臭。

7.尿液味道太重 不只顏色過深，尿液如果聞起來有一種進入公廁的臭味，也是身體缺水的訊號。身體水份若是足夠，尿液應該呈現透明微黃，且味道不致於太重。

資料來源／clevelandclinic.org、南投醫院腎臟科主任莊宗芳

圖／康健雜誌

《7招教你喝對水》

壢新醫院運動醫學中心副主任林頌凱曾在《康健》建議：

1.愈早開始補充水份愈好，最好早上起床時，就喝1～2杯的水。

2.出門時，別忘了帶裝水的瓶子。除了方便喝水以外，更可用來計算水份補充的量。

3.運動前兩小時喝500cc的水，如此可讓多餘的水有充份的時間排出體外。

4.運動前30分鐘再喝300cc；運動時，每15分鐘就要補充150 cc的水。

5.運動的時間愈長，在高溫潮濕的環境下運動，以及汗流過多時，必須適度增加水份的攝取。 6.不要等到口渴才喝水。

7.運動結束後要大量補充水份。

《誰要多喝水？》

1.女性，尤其坐辦公桌的人，平時多喝水，可遏止尿道中的細菌繁殖，避免膀胱炎。

2.痛風、尿路結石、腎臟結石的人，多喝水，可間接促進新陳代謝，有助於體內的廢物如尿酸、結石排出體外。

3.高血壓、動脈硬化的人，在早上6～9點，應該多喝水，以避免心肌梗塞、腦中風。

4.糖尿病的人容易感到口渴，也應該多喝水，但是千萬不可以喝含糖飲料，以免血糖升高。 5.感冒、便秘的人應該多喝水。想要減肥的人，也可以在飯前先喝水，使胃的容量變小。

《誰該少喝水？》

1.心臟病、腎臟病、肝硬化的人，都需要特別留意。因為這三種人的腎臟功能較差，無法排出過多的水和鹽分，容易造成水中毒。

2.水中毒的人會發生水腫，先從小腿、足踝開始，簡單的判斷方式，以手指腹按肌肉，無法馬上回復原狀，就代表是水腫。

一般人每天最少要喝2000c.c.的水。活動力愈強、或停留在戶外時間愈長的人，所需要補充的水份就愈多。此外，咖啡與茶都含有利尿的咖啡因，會加速身體水份的流失，所以並不建議在運動前後飲用。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)