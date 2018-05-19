西瓜vs.殘菜做公益 吳音寧該向馬英九好好學習

花蓮大地震後，前總統馬英九（左）三度到花蓮推銷觀光和農特產品，19日赴秀姑巒溪畔西瓜田，在瓜田吃西瓜消暑，大讚西瓜鮮甜可口。(中央社)

友善列印
中時電子報
/綜合報導
前總統馬英九（前右2）19日應邀到花蓮玉里參加阿強西瓜節，現場主持西瓜拍賣，其中國民黨籍花蓮縣議員林宗昆（前右）響應認購，款項將捐助花蓮震災災民。(中央社)

前總統馬英九今天到花蓮縣玉里鎮叫賣西瓜做公益，3顆西瓜拍賣得款近3萬元，全捐給學校、社福團體及花蓮震災之用。反觀近日「做公益」惹得滿身罵名的北農總經理吳音寧，竟用公款1萬9千元買蔬菜殘貨贈送社福團體。單就「做公益」，馬英九高價賣出3顆西瓜，而吳音寧賤買7千公斤葉菜殘貨，兩者高下立判，「250萬實習生」汗顏不汗顏？

據中央社報導，花蓮大西瓜進入產期並正式開賣，玉里最大瓜農品牌「阿強西瓜」請來前總統馬英九站台，並現場主持拍賣3顆西瓜。民眾出價踴躍，共拍得近3萬元，其中縣議員潘富民以新台幣1萬8800元認購一顆西瓜，款項捐助安德啟智中心，順利完成提振花蓮西瓜名氣與拍賣款捐做公益善舉。

北農總經理吳音寧在處理蔬菜供銷及價格波動平穩顯有疏漏外，竟動用公款購買約9000公斤殘貨蔬菜。但其中約7000公斤殘貨送至吳的家鄉彰化，引發爭議。經議員炮轟、民眾舉發圖利、貪汙後，吳音寧出面強調，北農公司是官股沒過半的民營公司，動用業務推廣費購買殘貨轉贈社福單位「合情、合理、合法」，再次惹來議論。逼得台北市長柯文哲出面表示吳音寧本人沒什麼問題，只是太嫩、沒什麼經驗。

「做公益」有錢出錢，有力出力，看似容易。但箇中細節要留意，例如：款項進出清清楚楚、參與人歡喜共襄盛舉。年薪250萬的吳音寧擔負蔬菜供銷重責，做事更需盡心盡力，「做公益」一事或可請教前總統馬英九，如何讓做好事有好結果？

(中時電子報)

國民黨南市長民調啟動 22日公布… 《中時晚間快報》傳簡訊向民進黨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。