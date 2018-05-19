西瓜vs.殘菜做公益 吳音寧該向馬英九好好學習

2018年05月19日 21:34 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

前總統馬英九（前右2）19日應邀到花蓮玉里參加阿強西瓜節，現場主持西瓜拍賣，其中國民黨籍花蓮縣議員林宗昆（前右）響應認購，款項將捐助花蓮震災災民。(中央社)

前總統馬英九今天到花蓮縣玉里鎮叫賣西瓜做公益，3顆西瓜拍賣得款近3萬元，全捐給學校、社福團體及花蓮震災之用。反觀近日「做公益」惹得滿身罵名的北農總經理吳音寧，竟用公款1萬9千元買蔬菜殘貨贈送社福團體。單就「做公益」，馬英九高價賣出3顆西瓜，而吳音寧賤買7千公斤葉菜殘貨，兩者高下立判，「250萬實習生」汗顏不汗顏？

據中央社報導，花蓮大西瓜進入產期並正式開賣，玉里最大瓜農品牌「阿強西瓜」請來前總統馬英九站台，並現場主持拍賣3顆西瓜。民眾出價踴躍，共拍得近3萬元，其中縣議員潘富民以新台幣1萬8800元認購一顆西瓜，款項捐助安德啟智中心，順利完成提振花蓮西瓜名氣與拍賣款捐做公益善舉。

北農總經理吳音寧在處理蔬菜供銷及價格波動平穩顯有疏漏外，竟動用公款購買約9000公斤殘貨蔬菜。但其中約7000公斤殘貨送至吳的家鄉彰化，引發爭議。經議員炮轟、民眾舉發圖利、貪汙後，吳音寧出面強調，北農公司是官股沒過半的民營公司，動用業務推廣費購買殘貨轉贈社福單位「合情、合理、合法」，再次惹來議論。逼得台北市長柯文哲出面表示吳音寧本人沒什麼問題，只是太嫩、沒什麼經驗。

「做公益」有錢出錢，有力出力，看似容易。但箇中細節要留意，例如：款項進出清清楚楚、參與人歡喜共襄盛舉。年薪250萬的吳音寧擔負蔬菜供銷重責，做事更需盡心盡力，「做公益」一事或可請教前總統馬英九，如何讓做好事有好結果？

(中時電子報)