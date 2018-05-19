《中時晚間快報》傳簡訊向民進黨求和？ 柯P回應「希望小英撐住」

傳簡訊向民進黨求和？ 柯P回應「希望小英撐住」

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎傳簡訊向民進黨求和？ 柯P回應「希望小英撐住」

民進黨與台北市長柯文哲合作破局，確定台北市長選舉將自提人選，外傳柯文哲曾傳簡訊向民進黨求和，還自稱「小英總統暗樁」，柯文哲今受訪表示，基本上希望小英總統撐住，台灣能平穩往前進，至於是否傳簡訊給綠營，柯文哲未正面回應。

◎古巴重大空難 逾百人喪生

古巴國營航空公司一架載有110名乘客和機組員的波音737客機，18日從古巴首都哈瓦那起飛不久後失事墜毀，機上人員僅3人生還，傷勢危急，已送至醫院接受急救。發生空難的班機機齡已近40年，是向墨西哥全球航空公司租借，6名機組員為墨西哥籍。

◎新航招募空服員 月薪100K千人搶試

新加坡航空來台舉行今年第2波空服員招募，吸引超過千人來報名，今（19）舉行初試，通過者可進入明日的複試。新航表示，若順利錄取，空服員將獲得5年的聘僱合約，新任空服員月薪加上津貼，平均可月入新台幣10萬元左右。

◎林俊傑金曲6項入圍領跑 今晚唱響聖所北京站

日前第29屆金曲獎入圍名單公佈，林俊傑（JJ）攜《偉大的渺小》專輯，入圍最佳年度專輯、最佳年度歌曲、最佳作曲人、最佳國語專輯、最佳專輯製作人、最佳國語男歌手，共計6項大獎，而JJ林俊傑更是難掩激動興奮之情，連發微博感謝一直以來支持他的朋友們。JJ於日前抵達北京，帶著包攬金曲獎6項大獎提名的好心情，全身心的投入到「聖所」巡迴演唱會第5站北京站的籌備之中。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報
國民黨南市長民調啟動 22日公布…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。