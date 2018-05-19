白家綺人美心美 頂38度高溫基隆淨灘

2018年05月19日 20:34 中時 洪秀瑛

白家綺在烈日下揮汗淨灘。（民視提供）

張家瑋（右）一起參與。（民視提供）

認真淨灘。（民視提供）

民視藝人們一起淨灘。（民視提供）

民視藝人們一起淨灘。（民視提供）

民視藝人們率眾淨灘。（民視提供）

白家綺。（民視提供）

白家綺今號召鳳凰藝人Gino、夏宇禾、張家瑋、紅毛、馬俊麟、吳東諺、賴慧如、鄭楠鐘、蔡承翰、陳彥佐等，以及百位粉絲一起到基隆海邊淨灘，眾人頂著38度高溫，戴起帽子、捲起袖子開始淨灘，還給大自然乾淨的環境。

白家綺說，每次看到海洋被污染的新聞都很心痛，加上看到海洋生物吃不到食物，反而肚子裡都是塑膠袋等垃圾，希望大家能從日常生活做起，紅毛說，這次除了可以維護環境更可藉此運動，一舉兩得。張家瑋則是邊撿邊罵，生氣怎麼有這麼多人不愛惜環境，她鼓勵大家多用保溫杯、免洗餐具。

現場參與淨灘的人員在太陽底下曝曬2小時，白家綺覺得很值得，她說這次透過臉書粉絲團在短短時間號召演藝圈好友以及百位粉絲開始淨灘，不僅只有把垃圾帶走，更是費工的將沙子過篩，將藏在沙灘下的小垃圾也一併帶走，還給人類跟生物一個舒適的環境。

Gino表示，解鈴還須繫鈴人，這些都是人類製造的垃圾，當然要人類將它清理乾淨；夏宇禾特別跟《實習醫師鬥格》告假參加淨灘，第一次的經驗讓她全身濕透卻不在意，她說可以替還給地球一個乾淨的地方，流點汗很值得。眾人合力2小時，撿了好幾10袋的垃圾，白家綺說，雖然大家一時之間無法將垃圾清理乾淨，但有這樣的成績真得很好。

(中時 )