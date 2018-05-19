卓楚妍「帶刀」上任 結合資源助偏鄉弱勢孩童

2018年05月19日 20:47 中時 洪秀瑛

楊士藩（左）及卓楚妍 。（許欣雲提供）

剛受邀接任「台灣眾藝益百人文關懷協會」，成為最年輕秘書長的卓楚妍，甫接下職務就砍了協會2筆預算，改用在協助弱勢家庭的學齡小朋友，希望藉由協會所尋得的資源，讓弱勢、偏鄉孩童除了培訓學科以外，更能增加術科養成方面的栽培，相當有魄力。

「台灣眾藝益百人文關懷協會」理事長楊士藩是演藝圈出名的好好先生，自電視台退休後，過著退而不休的生活，雖然家人們都希望他含飴弄孫，楊理事長卻希望為台灣新世代略盡綿薄之力。

求才若渴的他，經過數年的觀察，聘請了卓楚妍擔任協會秘書長，楊理事長說：「協會需要有年輕、魄力的新血進駐，卓祕書長雖然年輕，經驗資歷看似不足，但她就任以來，所決定的每項業務事項，都經過深思熟慮的考量，進行過程常讓人有驚奇的果效呈現，果真是後生可畏、英雌出少年！」

卓楚妍表示；「自5月起，協會第一步已在進行中的『造才計畫』，是在宜蘭縣大同鄉扶助偏遠弱勢族群學童，有關於學科外學習專業技能的課程，預計此計畫按部就班進行，至少能幫助弱勢學童建立就業專長之根基。」

卓楚妍首項執行的職務，就是和台灣企業團體建教合作，「因為現代的上班族為培育孩子，在家庭財報上常呈現入不敷出的赤字，也是造成生活壓力的重要原因，所以協會預計今年10月在台北市成立專業技能養成班，藉協會之力，盡可能提供孩子享免費專業技能學習機會。」

(中時 )