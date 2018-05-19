盧廣仲入圍後首唱！佼佼「期待」老蕭主持金曲

2018年05月19日 20:55 中時 尤嬿妮

陳勢安擔任金羽獎表演嘉賓。（蘇蔓攝）

第二屆「金羽獎」19日由黃子佼（佼佼）及LuLu（黃路梓茵）攜手主持，甫獲金曲獎四項入圍的盧廣仲為典禮揭幕，獻唱囊括「年度歌曲」、「最佳作詞人」、「最佳作曲人」、「最佳單曲製作人」提名的〈魚仔〉，是他入圍後首度公開表演，而本屆入圍金曲歌后的呂薔也現身飆嗓，美聲令人驚豔。

佼佼與LuLu精心打扮，穿拖鞋、睡衣走紅毯受訪，聊起本屆金曲獎頒獎典禮力邀蕭敬騰（老蕭）主持，佼佼表示「很期待」：「很好玩也很有趣的嚐試，他應該可以勝任，每個主持人難免有瓶頸，創新很不錯。」笑說若老蕭接下主持工作，有需要的話可以跟他分享主持經驗。

典禮一開始，盧廣仲接連彈唱多首歌曲炒熱氣氛，無厘頭祝觀眾新年快樂，眼見台下笑成一遍，連忙改口「還是祝大家學業猛進好了」！陳勢安隨後攜手7位粉絲數合計高達22萬人的直播主走秀，熱力十足演唱招牌曲〈天后〉、〈勢在必行〉，氣氛歡樂猶如巴西嘉年華會，歌曲尾聲佼佼與LuLu驚喜現身台上走秀，毫無心理準備的陳勢安一度落詞傻笑。

葛仲珊、李佳薇及呂薔接力熱唱，曾獲第24屆金曲獎最佳新人提名的呂薔，相隔5年再發片即獲金曲青睞，入圍最佳國語女歌手；有趣的是，她當年和葛仲珊於新人獎短兵相接，最後由葛勝出，如今呂薔以準金曲歌后之姿登台，受訪謙虛表示：「（此刻）心情還是很激動，覺得怎麼可能會我！」對於打敗孫燕姿、A-Lin獲金曲評審高度評價，呂薔說：「我算是非常非常資淺的後輩，很感謝評審給我機會、鼓勵我。」

林宥嘉昨不慎感冒，受訪時透露日前陪孕妻丁文琪做超音波，看到未出生的兒子越來越像自己及老婆，且「鼻子很大」，典禮現場不少辣妹盛裝出席，追問他老婆有交待看辣妹嗎？林宥嘉微笑點頭默認！剛忙完演唱會的他，擔任壓軸一連獻唱〈天真有邪〉、〈說謊〉及〈成全〉等歌掀節目高潮；他表示接下來將有新作品呈現，「一些比較不同於往的歌曲，大家可以期待一下」。

(中時 )