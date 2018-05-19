最搶鏡的婚禮小花童 夏綠蒂與喬治超可愛！

2018年05月19日 21:34 中時電子報 李靖棠

據英國電訊報（The Telegraph）報導，英國哈利王子（Prince Harry）19日與美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）在溫莎城堡的聖喬治禮拜堂（St George's Chapel），步上紅毯，交換婚戒，完成了全球矚目的終身大事。除了兩人與王室成員、以及眾星雲集的現場外，要說最搶鏡頭的人，莫過於這兩位超級小網紅：小花童夏綠蒂（Princess Charlotte）與喬治（Prince George）。

這並不是他們兄妹倆第一次擔任花童，早在去年（2017）5月份，就曾在阿姨琵巴（Pippa Middleton）的婚禮上露面。在來自好萊塢（Hollywood）的梅根表示，不用請朋友組成伴娘團後，小花童的陣容，就自然成為婚禮現場另一大嬌點。

這張照片右側能發現，相較於哥哥喬治害羞躲在父親身後，夏綠蒂更適應於公眾注目環境下。（圖/路透社）

跟著梅根一起搭車前往禮拜堂的兩名男花童。（圖/美聯社）

在母親劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）牽著下，喬治王子與夏綠蒂公主走上階梯，跟著同行的8名哈利與梅根的乾兒子與女兒，一起步入聖喬治禮拜堂。可愛的夏綠蒂和喬治，還在進入禮堂前轉頭跟他們的「粉絲」們揮揮手。

喬治（圖左）與夏綠蒂（圖左下）在媽媽凱特（圖左白衣）牽著下，走入聖喬治禮拜堂。（圖/美聯社）

調皮的夏綠蒂公主（圖左）。（圖/美聯社）

英國媒體報導指出，除了喬治與夏綠蒂外，其他8名男女花童分別是：

與夏綠蒂同車出發的多位小花童。（圖/美聯社）

一、佛羅倫斯·范卡森（Florence van Cutsem，3歲，女孩）

二、蕾米·利茲（Remi Litt，6歲，女孩）

三、萊蘭·利茲（Rylan Litt，7歲，女孩）

四、艾米·馬爾羅尼（Ivy Mulroney，4歲，女孩）

五、扎麗·華倫（Zalie Warren，2歲，女孩）

六、布萊恩·馬爾羅尼（Brian Mulroney，7歲，男孩）

七、約翰·馬爾羅尼（John Mulroney，7歲，男孩）

八、賈斯伯·戴爾（Jasper Dyer，6歲，男孩）

(中時電子報)