最搶鏡的婚禮小花童 夏綠蒂與喬治超可愛！

夏綠蒂又一次成為搶走目光嬌點的小網紅。（圖/路透社）

友善列印
中時電子報

據英國電訊報（The Telegraph）報導，英國哈利王子（Prince Harry）19日與美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）在溫莎城堡的聖喬治禮拜堂（St George's Chapel），步上紅毯，交換婚戒，完成了全球矚目的終身大事。除了兩人與王室成員、以及眾星雲集的現場外，要說最搶鏡頭的人，莫過於這兩位超級小網紅：小花童夏綠蒂（Princess Charlotte）與喬治（Prince George）。

直播》與民眾分享新婚喜悅 哈利梅根登馬車繞行溫莎
溫莎堡前滿滿粉絲 威廉與哈利現身有如搖滾巨星

這並不是他們兄妹倆第一次擔任花童，早在去年（2017）5月份，就曾在阿姨琵巴（Pippa Middleton）的婚禮上露面。在來自好萊塢（Hollywood）的梅根表示，不用請朋友組成伴娘團後，小花童的陣容，就自然成為婚禮現場另一大嬌點。

這張照片右側能發現，相較於哥哥喬治害羞躲在父親身後，夏綠蒂更適應於公眾注目環境下。（圖/路透社）

跟著梅根一起搭車前往禮拜堂的兩名男花童。（圖/美聯社）

在母親劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）牽著下，喬治王子與夏綠蒂公主走上階梯，跟著同行的8名哈利與梅根的乾兒子與女兒，一起步入聖喬治禮拜堂。可愛的夏綠蒂和喬治，還在進入禮堂前轉頭跟他們的「粉絲」們揮揮手。

喬治（圖左）與夏綠蒂（圖左下）在媽媽凱特（圖左白衣）牽著下，走入聖喬治禮拜堂。（圖/美聯社）

調皮的夏綠蒂公主（圖左）。（圖/美聯社）

英國媒體報導指出，除了喬治與夏綠蒂外，其他8名男女花童分別是：

與夏綠蒂同車出發的多位小花童。（圖/美聯社）

一、佛羅倫斯·范卡森（Florence van Cutsem，3歲，女孩）

二、蕾米·利茲（Remi Litt，6歲，女孩）

三、萊蘭·利茲（Rylan Litt，7歲，女孩）

四、艾米·馬爾羅尼（Ivy Mulroney，4歲，女孩）

五、扎麗·華倫（Zalie Warren，2歲，女孩）

六、布萊恩·馬爾羅尼（Brian Mulroney，7歲，男孩）

七、約翰·馬爾羅尼（John Mulroney，7歲，男孩）

八、賈斯伯·戴爾（Jasper Dyer，6歲，男孩）

(中時電子報)

文章來源：Prince George and Princess Charlotte arrive at the Royal wedding

更多精彩新聞請見國際頻道！
圖輯》太美！梅根超吸睛 哈利王… 擔心人身安全尋求警方保護 馬來…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。