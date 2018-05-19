「全國文化資產會議」全台首場分區論壇今在台中登場

2018年05月19日 21:31 工商 曾麗芳

文化資產局長施國隆指出，文資審議開放公民參與及文化資產資訊公開透明，為既定政策方向。（圖／文資局）

「全國文化資產會議」全台首場分區論壇，今日在台中登場。（圖／曾麗芳）

「全國文化資產會議」全台首場分區論壇，今（19）日在台中登場。文化部次長丁曉菁致詞時指出，如何保存文化資產並活化，是許多國家展現文化力的重要課題，需要新的文化想像，以突破城市發展與文資保存兩難的窠臼。

她強調，「台灣是多元族群跟移民的社會，多元豐富的文化資產，是我們珍貴的社會記憶」，今日啟動一連串各方參與的分區會議公共論壇，要為台灣文資保存工作凝聚出未來共同努力的方向，一起突破瓶頸；未來，希望國人出國觀光造訪其他國家文化資產的同時，也可以讓我們的下一代為自己的文化資產感到驕傲。

本次會議現場發言踴躍，內容涉及「文資審議公民參與程序」、「文資資訊透明開放」、「水下文化資產保存」、「無形文化資產調查研究與傳承」、「考古遺址之監管保護及相關法規之落實與研修」、「校園文資保存課題」、「文化資產教育推廣」、「私有文資所有人權益保障」、「私有文資對價補償機制」、「公有文化資產普查」、「文資分類類別再調整」等諸多議題， 充分展現國人對文化資產的關注與投入。

地方政府代表也於會中表達，文資修復工程因專業性高， 未來應建立「修復資料庫」供地方參考， 而目前基層人員人力不足且流動率高，亦是亟需解決課題；此外，文化資產管理者則於會中表達，期望能有「營運獎勵」立法， 以吸引更多民間投資及參與。

文化部文化資產局長施國隆指出，文資審議開放公民參與及文化資產資訊公開透明，為既定政策方向，現階段審議會現場提供公民發言及直播，「國家文化資產資料庫」審議動態查詢功能亦刻正建置中，未來將提供民眾查詢。

另外，無形文化資產已建議納入教育部課綱， 近年該局也持續與大專院校合作開設相關課程，同時針對地方文資人力不足之困境，以補助方式，挹注地方政府成立專責機構及分區服務中心，並啟動輔導機制，以期中央、地方與民間合作協力，共同守護台灣文化資產。

(工商 )