民進黨為何「打柯」？墨綠北市民曝原因是…

台北市長柯文哲。(中時資料照)

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中時電子報
/綜合報導

民進黨與台北市長柯文哲分手，16日召開選對會，決定在台北市長選舉自推人選，不再禮讓柯文哲。一名「墨綠北市民」坦言對民進黨作法失望，直指民進黨打柯原因是「因為國民黨已經沒得打了」。

民進黨選對會確定，2018年台北市長人選將啟動徵召程序，自提人選，與台北市長柯文哲分道揚鑣。基層籲求總統府祕書長陳菊、行政院長賴清德等「強棒」納入評估人選。

對此，一名「墨綠台北市鄉民」坦承對民進黨作法感到失望。鄉民表示，他一家人都是深綠支持者，就連前總統陳水扁涉貪汙被關牢房時，都認為是國民黨的「政治迫害」，鄉民指出，他能理解為何民進黨要砲打柯文哲，原因只有一個，「因為國民黨已經沒得打了，打柯才能鞏固基本盤」。

這名鄉民更痛罵民進黨，寧願讓國民黨上也要拉下柯文哲，怒批「我他X為什麼還要支持你民進黨？」，質疑民進黨已經本末倒置了。

網友紛紛留言認同「這就表示根本沒有中心思想，純粹利益要拉下柯罷了」、「小英已經主動切割柯了 沒啥牽扯了」、「 一直以來選舉中心思想就是仇恨 」，也有網友分析指出，「柯當選，大家都沒得分，看到柯把遠雄操成怎樣，換做其它黨早放水蓋完了，所以綠寧可藍當選也不投柯」、「只會傻傻反ＫＭＴ，笑死我」。

(中時電子報)

文章來源：PTT原文

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