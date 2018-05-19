影》首對郭泓志就開轟 郭阜林振奮：以前打不到

2018年05月19日 21:38 中時電子報 蔡銘仁

炮擊郭泓志，郭阜林轟出本場第2轟。(取自Youtube)

統一獅的郭阜林本季超神勇，暫居聯盟全壘打王，今(19日)再度發威，對戰富邦悍將單場雙響炮，助球隊9比5贏球，將對戰連勝推進到第11場，郭阜林能從郭泓志手中敲全壘打，對他而言更是意義非凡，他說，「前輩是大聯盟級的投手，一直想挑戰他。」

郭泓志2014年返台加盟獅隊，郭阜林則在2015年入團；兩人一直都是同隊，對決機會並不多，郭阜林說，以前只有在隊內模擬賽時有交手過，「那時都打不到他的球。」時至今日，郭泓志轉戰富邦，此役8上中繼登板，一壘有人時，郭阜林拎著棒子走上打擊區，迎接和前輩的首度交手。

在這之前，郭阜林7上才用陽春炮狙擊陳鴻文；結果郭泓志投到2好1壞，一記外角偏高147公里速球，郭阜林逮個正著，一棒扛出右外野2分炮，「前輩對決我，都投內角速球，剛好那顆高的外角球，是我設定的球路。第一次對決能有這樣的結果，很開心且振奮。」

郭阜林單場5打數2安、3打點，安打都是全壘打，本季累積11轟，繼續在全壘打榜上獨走。前3打數槓龜、接著連2打席開轟，郭阜林說，富邦先發洋投布魯斯這場速球尾勁好，變速球跟曲球狀況也不錯，前2打數都打到壞球，後面才調整回來，慢慢找到擊球點，換來好的結果。

郭阜林回台灣後，去年打11轟是生涯最多，不過他花了60場才做到，今年才打37場，就已經追平生涯最佳紀錄。郭阜林至今出賽37場，打擊率3成66、上壘率4成16、長打率7成09，另有11轟、39打點，除了全壘打，各項數據皆為生涯新高。

(中時電子報)