專訪／王琄看聖經演牧師娘 楊麗音扮立委複製陳菊

2018年05月19日 21:45 中時 洪秀瑛

兩人私交好。（盧禕祺攝）

兩人都是硬底子演員。（盧禕祺攝）

平時可愛逗趣的一面。（盧禕祺攝）

王琄。（盧禕祺攝）

楊麗音。（盧禕祺攝）

王琄（中）和年輕演員合作不藏私。（故事工廠提供）

王琄（右）和楊麗音。（故事工廠提供）

一個演立委，一個演牧師娘。（故事工廠提供）

王琄（左）和唐振剛及福地祐介。（故事工廠提供）

故事談的是愛的包容。（故事工廠提供）

金鐘視后王琄、楊麗音是劇場出身的硬底子演員，最近她們和一票年輕演員合演故事工廠舞台劇《偽婚男女》，2人自嘲好像虎姑婆，傳授舞台經驗的過程很糾結，一度擔心年輕演員不能接受。王琄有時忍住不說，「怕有人自尊心強會排斥，也怕他們有壓力」，楊麗音展露霸氣：「剛開始一定很苦，但他們賺到了，等於上免費的演員訓練班。」

日本男星福地祐介和唐振剛劇中是交往多年情侶，原本福地祐介詮釋的同志狀態及動作誇張，王琄指導他由內而外，「入戲後，角色就好看了」，首演後果然引起共鳴，有觀眾以為他是台灣人卻刻意學日本人說話。福地祐介有場穿內褲演出的戲，楊麗音爆料說，本來希望他穿大象圖案內褲，「可以娛樂一下我們這些大嬸」，後來他穿大紅色內褲也滿適合。

王樂妍原本也有一場女女情慾戲，劇本中，2女的衣服快被剝光，王琄有獨到見解，「影像和劇場不同，劇場觀眾需要距離感，男男、女女的互動太親密、太裸露會讓觀眾閉起眼睛，加上看戲的觀眾有不同年齡層，所以我們就想有沒有可能走浪漫情節，前面是含蓄的調情，後面有不同感情層次，愈不直接愈撩觀眾，留給觀眾想像空間，讓每場戲都更細緻、更加分」。

2人每次演出都全力以赴，並為角色做功課，楊麗音在《偽婚男女》把立委常常聲嘶力竭、擁抱群眾狀態演得傳神，台詞和肢體語言調整得更鏗鏘有力，她說塑造角色靈感來自陳菊。王琄演牧師娘，說話、走路方式也精心設計，她最後有場跪著禱告的戲，「台詞修到精簡動人，一定要先感動自己才能感動觀眾」，她為此看《聖經》故事，《聖經》則是戲裡「兒子」唐振剛送的。

楊麗音10年前在屏風和王琄合作過舞台劇《半里長城》，這幾年也一起演出全民大劇團的舞台劇《同學會》，6月將再加演。她坦言，當初確定王琄有演《偽婚男女》才接，「因為一個人孤掌難鳴，有她在，如果我丟球就不怕對方接不到」。

有遇過接不到的？楊麗音笑說：「球不知道跑到哪裡去，還要自己跑去接。」王琄對楊麗音「丟接球」說法也認同，通常她遇到新的對手演員，不知道對方會有什麼反應，所以要特別關心對方，「因為和麗音合作有安全感，所以我更敢丟想法，我們一起幫戲加分。」

2人螢幕上的媽媽形象深植人心，最近卻較少演出電視劇，楊麗音笑著說：「因為我們比較貴，現在預算愈來愈少啊。」她說有時看偶像劇，看到某人演媽媽，她內心常發出「她也可以當媽媽喔」聲音，感慨說，製作單位也許沒想清楚，可能有預算考量，「但其實她們（片酬貴的）比較有效果，還可以幫劇本加分」。

王琄也有感，認為角色在她們手上會有不同面貌，「不會都演成過場戲。」她說，韓劇中的爸爸媽媽都很有戲，他們的產業是健康的，「我們的爸媽都是盡量不要出現」，自我揶揄「因為我們的爸媽比較貴、比較忙，脾氣又大，時間又不好軋、意見又多。」

現實中，55歲的楊麗音是3個孩子的媽，最小女兒9歲，她自認在家是開明的貓媽，從不勉強孩子們做任何事，這次劇中女兒談女女戀，能接受兒女也多元成家？她說，「我可以接受啊，尊重他們」，透露曾偷偷觀察青春期的兒子，後來和導演老公討論「以後如果兒子在廁所，叫門叫不開的時候就不要理他，以前一直叫不開很氣，我後來才知道原來兒子長大了」。

《偽婚男女》6月1日至3日將在台北國家戲劇院加演，購票詳洽兩廳院售票系統。

(中時 )