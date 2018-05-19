一夜情懷孕產子 妻怒揭《力王》樊少皇嚴重憂鬱20年想自殺

2018年05月19日 23:45 中時電子報 吳玫穎

賈曉晨因丈夫過去情史，無辜被罵小三。(取自微博)

45歲港星樊少皇演出作品無數，最令台灣民眾印象深刻的，莫過於他在1991年主演的經典B級片《力王》。只是他結婚2年多的妻子賈曉晨，今(19日)因不堪分享女兒照片卻遭網友惡意批評，在微博怒PO出千字文，表示以後決不會公開分享女兒照片！

其實賈曉晨與樊少皇結合之路崎嶇不已，一個被罵渣男，另一個被罵小三，原因就是樊少皇與前女友陳少霞交往20年，女友為他生下1子1女，卻一直沒給名分，最後還分手娶了賈曉晨。

不過樊少皇在結婚之初，就曾針對「拋妻棄子」一事出面澄清，表示22歲時因為一夜情讓女友懷孕，知道要負責，卻又害怕讓一心期望他變巨星的爸爸失望，最後紙包不住火，爸爸將他痛打一頓，還為此要斷絕父子關係。而樊少皇更為了要負起責任，持續照顧母子生活，但就沒有結婚。

如今賈曉晨因為在網上分享寶寶照片，意外讓網友再次批評起老公昔日舊事，也讓她憤怒揭開所有真相：「我承認我的先生剛成年時和大他很多的女友發生的事是很不好！很不成熟！並且處理的也很不好！但他用了二十年的青春、感情和那二十年所賺的一切來賠償了，為此和他老父親也斷絕了十幾年父子關係，二十年來他嚴重抑鬱，想要自殺無數次，況且具體是怎樣的事情你們並不知道！也並沒有你們想像的那樣！更不是八卦新聞寫的那麼戲劇化！」為夫怒槓網友。

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賈曉晨微博全文：

其實本來公開寶寶的照片我是猶豫了很久，因為我怕，真的怕，我太能瞭解這個世界上有那麼一些心理黑暗的人的惡意了，他們不能看到你是幸福的快樂的美好的，他們一定要從蛛絲馬跡中編造一些東西來攻擊你！哪怕毫無關聯的事，哪怕只是同名同姓毫無關係的人、他們也要把事情編的像親眼看到的一樣！哪怕我們終於從荊棘中找到了一絲平坦點的路，他們還是要補上一刀………

我承認我的先生剛成年時和大他很多的女友發生的事是很不好！很不成熟！並且處理的也很不好！但他用了二十年的青春、感情和那二十年所賺的一切來賠償了，為此和他老父親也斷絕了十幾年父子關係，二十年來他嚴重抑鬱，想要自殺無數次，況且具體是怎樣的事情你們並不知道！也並沒有你們想像的那樣！更不是八卦新聞寫的那麼戲劇化！誰對誰錯不是你們、還有我一句兩句可以判斷的，哪怕你就是純潔的個聖人！就連他們的孩子們也早已經過了成年的年紀，為什麼還是非要死纏爛打的糾纏傷害下去呢？還是不能給他幸福的機會呢？他也是個人！而且這是感情上的私事！你們有權胡說八道有權判他一輩子罪嗎？

他從童年就沒有正常孩子的童年！一直練武拍戲沒有正常孩子健康快樂的成長，難道他到四十歲了才有正常的家庭還不行嗎？你們有狗仔隊編故事的本領，你們可以完全不理會和相信事實真相和我們上百次的解釋，你們可以胡說八道來攻擊我，我也會繼續反擊！

但我的孩子，她才剛剛來到這個世界沒多久，我是多麼的希望能光明正大的分享我們和她的幸福時刻給我們可愛的粉絲們看，而現在我知道不行，因為你們不會放過傷害別人的任何一絲機會！所以以後我決定不會在公開場合放寶寶的照片了！我的粉絲們無緣陪伴寶寶一起成長了[淚]除非沒有人再胡說八道攻擊我們，除非她長大了她自願公開。

而我一心向善，從未做過任何一絲傷害天地良心的事，我不怕你們，但我還是會好好保護我的孩子。（擔心我，讓我不要理會那些人的朋友們你們放心，我只是問心無愧的告訴大家，他們可以胡說八道，我也可以繼續講我的道理，他們不講道理，總有人是明白道理的，時間可以證明一切，上天不會放過任何一個壞人，也不會虧待任何一個好人…珍重）

(中時電子報)