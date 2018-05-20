《兩岸星期人物》收入與名氣驚人 大陸十大國際名模之首- 劉雯

站上維多利亞祕密時尚大秀的劉雯（圖右）。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

隨著中國大陸近年來影響力逐漸擴張，過去由歐美模特稱霸的國際時裝舞台，也開始出現許多頂尖級的華裔超模，除了外界熟知的奚夢瑤、雎曉雯外，還有一位剛被《富比士中國》雜誌，評選為億元收入的陸籍超模劉雯，也是維多利亞祕密（Victoria's Secret Fashion Show）常見人選之一。就讓我們看看，這位來自湖南的超模，是如何獲得外界高度關注而站穩伸展台至今的。

《兩岸星期人物》出身台灣 美國首位華裔聯邦女部長趙小蘭
《兩岸星期人物》里約奧運金牌得主 陸最美女排隊長惠若琪

現年30歲的劉雯，來自湖南永州，出生於一個工人家庭，在母親的堅持下，17歲那年先後拿下新絲路模特大賽永州和湖南賽區冠軍後，成功晉級前往海南參加決賽，並正式獲得一紙模特合約，踏上北京開始她的模特生涯。從2007年開始，劉雯被國際時裝品牌相中，替「老佛爺」卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）品牌走秀，隔年因此獲邀前往巴黎簽訂經紀合約，並參加巴黎時裝周。

盛裝走秀的劉雯。（圖/新華社）

Before the carpet @bottegaveneta @chanelofficial #StarWars #cannes2018

Liu Wen (刘雯)（@liuwenlw）分享的貼文 於 張貼

2008年正式進軍國際時尚圈，僅僅一年的時間，劉雯在紐約、米蘭、倫敦和巴黎四大時裝週，共計完成74場、替香奈兒、讓-保羅·高緹耶、愛馬仕和Burberry等多個大品牌走秀，不僅創下場次紀錄，也成為2009年秋冬成衣秀的領軍模特。隨著知名度大開，劉雯也逐漸受到時尚雜誌的關注，《VOGUE》許多國家版本都曾以她為封面或專訪，《時尚芭莎》和《GQ》雜誌也先後將她列為封面人物。

正在後台化妝、準備登場走秀的劉雯。（圖/新華社）

Happy Friday! #thesetlife

Liu Wen (刘雯)（@liuwenlw）分享的貼文 於 張貼

按照她本人的說法，入選2009年維多利亞祕密大秀，成為首名登台的華裔名模一事，讓她一度大感意外，因為刻板印象中，入選走秀的模特通常擁有「大胸部」。但從一腳踏上伸展台至今，不但連年入選，更因此帶動華裔名模入選的契機，去年出場的陸籍與華裔超模更多達7名。

出席頒獎典禮的劉雯。（圖/美聯社）

From 1988 to 2018 - this is year 30 🎂 Thank you for celebrating it with me!

Liu Wen (刘雯)（@liuwenlw）分享的貼文 於 張貼

事實上，劉雯早在2013年，已被《富比士中國》雜誌評選為全球收入最高模特榜的第五名，也是第一位入榜單的亞洲名模。被問到退役後的想法時，劉雯表示，自己想當一名造型師或服裝設計師，雖然很享受當下的生活，但會認真準備與考慮未來的規劃。而也因為她的好脾氣，讓劉雯與國際名模康士坦絲·雅布倫斯基（Constance Jablonski）、祖安·史摩（Joan Smalls）、杜鵑、孫菲菲和雎曉雯都是私下的好姊妹。

(中時電子報)

更多精彩新聞請見兩岸頻道！
大陸召開全國生態環境保護大會 … 大陸單身調查報告出爐 不同地區…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。