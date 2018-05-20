《兩岸星期人物》收入與名氣驚人 大陸十大國際名模之首- 劉雯

2018年05月20日 08:21 中時電子報 李靖棠

隨著中國大陸近年來影響力逐漸擴張，過去由歐美模特稱霸的國際時裝舞台，也開始出現許多頂尖級的華裔超模，除了外界熟知的奚夢瑤、雎曉雯外，還有一位剛被《富比士中國》雜誌，評選為億元收入的陸籍超模劉雯，也是維多利亞祕密（Victoria's Secret Fashion Show）常見人選之一。就讓我們看看，這位來自湖南的超模，是如何獲得外界高度關注而站穩伸展台至今的。

現年30歲的劉雯，來自湖南永州，出生於一個工人家庭，在母親的堅持下，17歲那年先後拿下新絲路模特大賽永州和湖南賽區冠軍後，成功晉級前往海南參加決賽，並正式獲得一紙模特合約，踏上北京開始她的模特生涯。從2007年開始，劉雯被國際時裝品牌相中，替「老佛爺」卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）品牌走秀，隔年因此獲邀前往巴黎簽訂經紀合約，並參加巴黎時裝周。

盛裝走秀的劉雯。（圖/新華社）

2008年正式進軍國際時尚圈，僅僅一年的時間，劉雯在紐約、米蘭、倫敦和巴黎四大時裝週，共計完成74場、替香奈兒、讓-保羅·高緹耶、愛馬仕和Burberry等多個大品牌走秀，不僅創下場次紀錄，也成為2009年秋冬成衣秀的領軍模特。隨著知名度大開，劉雯也逐漸受到時尚雜誌的關注，《VOGUE》許多國家版本都曾以她為封面或專訪，《時尚芭莎》和《GQ》雜誌也先後將她列為封面人物。

正在後台化妝、準備登場走秀的劉雯。（圖/新華社）

Happy Friday! #thesetlife Liu Wen (刘雯)（@liuwenlw）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 11 日 上午 7:25 張貼

按照她本人的說法，入選2009年維多利亞祕密大秀，成為首名登台的華裔名模一事，讓她一度大感意外，因為刻板印象中，入選走秀的模特通常擁有「大胸部」。但從一腳踏上伸展台至今，不但連年入選，更因此帶動華裔名模入選的契機，去年出場的陸籍與華裔超模更多達7名。

出席頒獎典禮的劉雯。（圖/美聯社）

事實上，劉雯早在2013年，已被《富比士中國》雜誌評選為全球收入最高模特榜的第五名，也是第一位入榜單的亞洲名模。被問到退役後的想法時，劉雯表示，自己想當一名造型師或服裝設計師，雖然很享受當下的生活，但會認真準備與考慮未來的規劃。而也因為她的好脾氣，讓劉雯與國際名模康士坦絲·雅布倫斯基（Constance Jablonski）、祖安·史摩（Joan Smalls）、杜鵑、孫菲菲和雎曉雯都是私下的好姊妹。

(中時電子報)