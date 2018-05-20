美B-52避飛朝鮮半島 以免破壞「川金會」氣氛

2018年05月20日 00:08 中時電子報 盧伯華

美國多家媒體引述官方消息人士的話說，美軍B-52戰略轟炸機本周改變飛行訓練計劃，避開朝鮮半島空域，以免破壞美國與北韓領導人會晤前的和談氣氛。

據新華社指出，包括《華爾街日報》與CNN在內的多家媒體皆引述多名美方官員的消息報導，美國、韓國和日本原定舉行代號「藍色閃電」聯合飛行演練，美軍B-52轟炸機參演，日期與本月11日至25日美韓「超級雷霆」年度聯合空中格鬥演練幾乎重疊。

報導說，由於韓日關係緊張，計劃更改為美方與韓方、日方分別演練。而韓國政府稍後告訴美方，希望取消B-52參演，以免破壞「川金會」氣氛。韓國國防部長宋永武16日緊急約見駐韓美軍司令文森特．布魯克斯後，美方已同意B-52不飛入韓方防空識別區。

美國有線電視新聞網(CNN)18日援引一些美軍官員的話報導，至少兩架B-52轟炸機從關島基地起飛，最後返回關島。這些戰機原定飛往朝鮮半島南部或韓國東南部上空，但最後飛行航線未進入這些空域。

美國總統川普10日宣佈，他與朝鮮最高領導人金正恩定於6月12日在新加坡會晤。次日，韓美開始「超級雷霆」演練。按照韓國媒體報導，雙方超過100架戰機預定參演，包括B-52戰略轟炸機和F-22隱形戰機。

北韓中央通訊社則於16日凌晨發表公報，指責這次韓美聯合演練是「軍事挑釁」、「公然挑戰」兩韓領導人於4月27日簽署的《板門店宣言》，並宣佈暫停定於同一天在板門店韓方一側「和平之家」舉行的北南高級別會談，對預定6月舉行的朝美領導人會晤的前景發出警告。此外，北韓今後亦將「密切注視」韓美方面的「態度」。

被問及B-52是否撤出了「超級雷霆」軍演，五角大廈發言人達娜．懷特17日說，演練規模沒有改變。而五角大廈同一天告訴CNN，B-52不參加「超級雷霆」演練，這一決定在北韓發表公報前「很久」就已經作出。

川普17日說，美國與北韓領導人預定的會晤並未生變，美方沒有收到變動的消息，雙方正在就會晤的具體地址、方式等事項溝通。

(中時電子報)