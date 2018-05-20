獨／張瓊姿愛女挑男友 不會找翻版郭泰源

2018年05月20日 09:19 中時 洪秀瑛

母女感情好。（粘耿豪攝）

兩女兒遺傳媽媽的高顏值和好身材。（粘耿豪攝）

互動逗趣。（粘耿豪攝）

一家四口甜蜜幸福。 （《WE PEOPLE東西名人》雜誌提供）

張瓊姿日前帶著2個寶貝女兒郭思瑜、郭思維一起接受「第2屆旺旺孝親獎」活動專訪。張瓊姿說從小家有虎爸，爸爸很少和女兒們談心，媽媽一直忙家務，不太關心她們在學校或生活中的事，所以她自我期許將來當媽媽之後，一定要和自己的孩子非常親近，「我想要知道她們心裡想什麼、想知道她們發生的事，因為我們長大的過程都會遇到過不去的事，我希望孩子在成長過程遇到挫折、困難，我可以在身邊陪著，讓她們知道她們不孤單」。

56歲的郭泰源曾經歷2場大病，17年前得肝癌，當時2個女兒還小，去年他罹患下咽癌，念大學、高中的2個女兒貼心陪伴，郭思瑜說，「很多話講出來就沒了，所以很多時候我們也用卡片或信寫下來，那時候爸爸在病房裡，我和妹妹每天寫一封放他床邊，讓他起床時可以看」，1年過去，郭泰源現在定期追蹤，持續抗癌，妻女的陪伴是他最好的良藥。

郭思瑜說，郭泰源生病期間，她和媽媽、妹妹輪流到醫院照顧，「爸爸身上有傷口，所以大部分我們講、他聽，陪他度過低潮，最重要是他自己的心情，痛苦是他承受，做治療時盡量不讓他覺得孤單，我們能做的只有陪伴」。郭思維笑說，爸爸病情穩定可以下床時，會陪他去醫院地下室買他喜歡吃的麵包，「那時候我和姊姊每天吃，胖超多的」。

郭泰源廚藝不錯，曾想養胖女兒，心想說不定就可以讓女兒晚點嫁出去，郭思瑜曾對郭泰源撒嬌：「沒人要我，我就一輩子賴著你，爸爸就說『我不要』。」郭思維笑虧爸爸心情矛盾，「他有時候會問怎麼都沒交男朋友，是不是沒人要妳？」父女互動逗趣。找男友要以爸爸為範本？郭思瑜大器說：「不可以這樣想，不然永遠找不到男人，有這種標準就給別人壓力。」

郭泰源和張瓊姿是雙魚座，2個女兒都是射手座，縱橫棒壇30多年的他，在球場上常是一張冷酷又滄桑的臉，鏡頭前的硬漢，回到家面對女兒才有柔情的一面。郭思瑜透露，郭泰源最近申請了IG（Instagram）帳號，她和妹妹不相信怎麼會有寫著「郭泰源」名字的帳號追蹤她們，以為爸爸名字被冒用，回家一問才知道是本尊沒錯，讓姊妹倆好意外。

談起孝道，郭思維曾貼心的許下未來想幫爸爸成立一支棒球隊，結果被爸爸打槍「妳去做夢」，郭思瑜則說「以後想買個百貨公司，拜託媽媽不要再找我們逛街了」，她認為孝順無止盡，「我想從來不會有人說我孝順百分百了，因為爸爸生病，不舒服的時候脾氣比較差，我們就會包容他一些負能量，媽媽要的則是理解體諒，她拍戲忙，有空回來，我們一定在家陪伴，我們現在能做的就是這些」。

(中時 )