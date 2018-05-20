聯合國人權部門籲西班牙 停止將台嫌遣送大陸

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美國之音中文網19日報導，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR） 表示，該機構專家對西班牙政府決定把涉及電信詐騙的台灣嫌疑人引渡到大陸深感不安，呼籲西班牙政府立即停止這一做法。

聯合國人權專家指出，鑒於中國大陸的人權紀錄，這些台灣嫌疑人有可能遭受酷刑或死刑的風險。他們敦促西班牙依據《聯合國公民權利及政治權利國際公約》和《聯合國禁止酷刑公約》等重新審視引渡決定。

美國之音報導說，在大陸政府的協助下，西班牙當局2016年底逮捕了269名涉嫌參與電信詐騙大陸公民的嫌疑人，其中包括219名台灣人，當中2人在17日被引渡到大陸。台灣對此表示強烈抗議。台灣外交部稱，這是大陸政府在西班牙法院的審理過程中「強力介入施壓」的結果。台灣負責處理兩岸事務的委員會也發表聲明說，大陸傷害了雙方的互信基礎，已向陸方表達「嚴正抗議」。

大陸從2016年開始根據所謂的「一個中國」原則，不斷從非洲、歐洲和亞洲很多國家將涉及電信詐騙的台灣人引渡到大陸。台灣政府雖不斷強烈抗議，指出這些嫌疑人所持的都是台灣護照，理應根據「國籍管轄原則」和本人意願遞解回台灣，但到目前為止台灣的抗議似乎收效甚微。

類似案件所牽涉的國家大多與大陸建有正式外交關係，與台灣只有非正式的關係。

(中時 )

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