討拍？洪耀福：蔡做到馬做不到的 網友：這些事蔡全做了..

2018年05月20日 02:02 中時電子報 高德順

蔡英文總統就職兩周年，民進黨秘書長洪耀福昨(19日)表示，馬英九8年不敢做的、做不到的，蔡幫他做到；國民黨做不到的，民進黨做到了。國民黨、馬英九還有臉出來罵？這是在社會很奇怪的事情。網友回應，蔡兩年就把台灣玩完了；另外，鬥爭異己，鬥爭全民，這都是前朝沒有做到的！

新北市四大社團茶會昨邀請民進黨新北市長參選人蘇貞昌、洪耀福等人到場。洪耀福分享這兩年跟在小英總統旁邊觀察心得，洪說，其實他蠻感動，蔡推動改革，出門遇到拔菜總部、反年改的，用一些字眼汙辱、叫囂，相信壓力不是一般人承受得起。但蔡很堅強、篤定，她清楚推動改革，必然會有副作用、反彈，她都會承受。

前立委孫大千在臉書貼文痛批，開口閉口就是「改革」，只不過是一個「選擇性的改革」，有什麼好在那裡邀功和討拍的？網友也回應，蔡兩年就把台灣玩完了，兩岸、外交、經濟、能源政策、勞工權益、民主法治、中華文化。台灣的競爭力下滑，外人不願來台投資，國人企業也不願擴大投資，人才不斷外流。這都是民進黨的功勞，真是馬英九趕不上的。

網友詳細列舉包括：吳音寧下不來，管中閔上不去！陳水扁趴趴走，馬英九關進去？關說司法的沒事，維護法理的判刑？偷人專利的當部長，幫洗錢貪汙辯護的當金管會主委？反中去中挑釁大陸造成兩岸動盪，國防當凱子大買武器？浮濫編預算，金管會一台IPAD鑲金包銀要價三萬？開放外勞說拉低平均薪資卻又幫外勞辦永久居留？推毒品除罪化讓台灣成為亞洲最大吸毒和運毒製毒中心？廢核四沒配套要全民用愛發電用肺吸好吸滿PM2.5、廢核四蓋深澳損失多少億又要揩多少億？

網友說，以上禍國殃民的事，馬英九一件都做不到，而蔡英文全做了。果然令人讚嘆!

(中時電子報)