世足》倒數25天－荷甲金靴加持 伊朗捍衛亞洲希望

荷甲金靴賈漢巴克許（右）將是伊朗鋒線最可怕的威脅之一。（美聯社資料照）

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中時電子報
／專題報導

除了東道主俄羅斯之外，本屆世足賽首支出線球隊為「森巴軍團」巴西，並不令人意外，第2支是伊朗可就跌破大家的眼鏡了。早在去年6月12日，他們以2比0擊敗烏茲別克，就已提前兩輪確定位居分組前2，拿下前進俄羅斯的門票。

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伊朗不但快速出線，過程也絕對令人心服，他們不僅是亞洲區資格賽唯一的不敗勁旅，甚至直到資格賽的最後一戰，才首次讓對手攻破大門，可說是隊史的空前成就。

防守當然是伊朗出線的關鍵，但他們之所以強於4年前那支在巴西世足賽小組墊底的伊朗隊，關鍵是總教練奎羅斯（Carlos Queiroz）多了許多進攻好手。賈漢巴克許（Alireza Jahanbakhsh）與阿茲穆（Sardar Azmoun）面對任何亞洲對手，都能恣意展現他們能帶擅射的破壞力，還有戈多斯（Saman Ghoddos）、塔雷米（Mehdi Taremi）等選項，鋒線不論質與量都遠勝上屆。

4年前在巴西，伊朗3戰270分鐘只進1球，但這次有荷甲金靴賈漢巴克許助陣，這位邊鋒的攻擊風格快速而直接，幾乎在任何位置都能造成射門威脅，加上前鋒阿茲穆已夠讓後衛頭痛，兩人互相掩護替彼此製造出攻擊機會，是伊朗能在亞洲連戰皆捷的關鍵，也是征戰俄羅斯的最大本錢。

伊朗前鋒阿茲穆先後效力於俄超羅斯托克、喀山紅寶石，近年來也獲得歐冠、歐霸聯賽的洗禮。（美聯社資料照）

伊朗4年來都是FIFA世界排名最高的亞洲國家，他們有攻、有守，有好教練也有板凳深度，從資格賽戰況來看，實力也的確比其他亞洲國家高出一個檔次，但他們真的做好走出亞洲、逐鹿世界的準備了嗎？欠缺與頂尖隊伍較量的比賽，成為伊朗的最大隱憂。

伊朗今年3月國際友誼賽的對手為非洲的獅子山、突尼西亞與阿爾及利亞，看得出模擬世足首戰對手摩洛哥的企圖，但5月起熱身賽分別對上烏茲別克、土耳其、希臘與立陶宛，對比另一個中東國家沙烏地阿拉伯找了義大利與德國，令人不禁替伊朗捏了把冷汗，他們的同組對手可是西班牙與葡萄牙呢！

葡萄牙籍教頭奎羅斯在去年6月帶領伊朗拿下世足門票，是他第4次領軍殺入世界盃。（美聯社資料照）

然而，亞洲國家上屆世足在小組賽全軍覆沒，這次若有人能突圍，除了伊朗還能是誰？除了他們是亞洲最強，有帶過皇家馬德里與葡萄牙國家隊的奎羅斯執教，至少伊朗對對手的了解程度，絕對高於對手對他們的了解。

首戰對摩洛哥要全取3分絕不容易，卻是伊朗必須完成的任務。接著一如《德黑蘭時報》所言，「伊朗要晉級非常困難，但強如西班牙和葡萄牙要擊敗伊朗，也不會是簡單任務。」倘若伊比利雙雄稍有不慎，伊朗就有機會創下隊史首度打入世足淘汰賽的紀錄，一掃過去12戰僅獲1勝的陰霾。

伊朗是目前足球實力最強的亞洲國家。（美聯社資料照）

伊朗小檔案

★世界排名：36

★世足參賽次數：5

★世足最佳成績：小組賽止步

★上屆成績：1和2負小組賽止步

★總教練：奎羅斯（Carlos Queiroz）

★台灣運彩奪冠賠率：450.00

(中時電子報)

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