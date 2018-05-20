沒有貿易戰 美陸發表經貿協商聯合聲明

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美國和中國大陸今天發表經貿聯合聲明，雙方 就採取有效措施大幅減少美國與中國大陸的貨物貿易逆差達成了共識，同意主動積極解決彼此經濟和貿易問題；雙方並高度重視知識產權保護工作，同意加強合作，大陸將對該領域的法律法規進行修改，包括「專利法」。

此外，雙方還同意美國農業和能源出口有意義增長，美方將派遣一個團隊到大陸製定細節。

白宮今天下午發布美陸經貿代表團17、18日兩天在華府進行談判磋商的聯合聲明。

聲明指出在川普總統和習近平主席指示下，美陸兩國於前述兩天在華盛頓特區進行了建設性磋商。

聲明表示，雙方 就採取有效措施大幅減少美國與中國大陸的貨物貿易逆差達成了共識。為了滿足大陸人民日益增長的消費需求和高質量經濟發展需要，大陸將大幅增加對美國商品和服務採購。這也將有助於支持美國的成長和就業。

雙方同意美國農業和能源出口的有意義增長，美國將派遣一個團隊前往大陸製定細節。

美陸代表團並討論擴大產品和服務貿易，同意有必要為增加這些領域貿易創造有利條件。

在智慧財產權上，聲明中稱，雙方高度重視知識產權保護工作，同意加強合作。 大陸將對該領域的法律法規進行修改，包括「專利法」。

聲明表示，雙方同意鼓勵雙向投資，努力創造公平的競爭環境。

聲明最後，雙方同意繼續在這些問題上進行高層討論，並積極主動地解決彼此間的經濟和貿易問題。

此次雙方在華府舉行談判，中國大陸由國務院副總理劉鶴領軍，美方則由財政部長穆努欽領銜。

(中時 )

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