Me Too＋1？法名導盧貝松遭控迷姦女星 警方調查

法國名導盧貝松(圖/達志影像)

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中時電子報

曾經來台拍攝「露西」、台灣民眾耳熟能詳的法國名導盧貝松，驚傳疑似在巴黎飯店內下藥迷姦一名27歲女星！被害人在當地時間周五報警，指稱遭到盧貝松下藥性侵得逞。司法消息人士今天證實接獲性侵指控，巴黎警方已展開調查，盧貝松則透過律師否認指控。

根據歐洲第一電台Europe 1報導，被害人表示，「喝了一杯茶後感覺不適，失去知覺，醒過來的時候，記得自己遭到性侵犯。」被害人並聲稱，與盧貝松的關係已經持續了兩年之久。盧貝松律師馬朗貝爾（Thierry Marembert）轉述，盧貝松的確不定時會與這名女星聯絡，但否認曾經下藥或強暴她的「天馬行空式」指控，強調盧貝松從未對當事人做出不當行為。

59歲盧貝松（Luc Besson）有過4段婚姻，其中包括1997年拍攝《第五元素》期間，和女主角蜜拉喬娃維琪墜入愛河，兩人同年年底結婚，不過，這段婚姻僅維持2年便結束。入行37年的他，1988年執導「碧海藍天」入選坎城影展開幕片，提名法國凱撒獎最佳影片等7獎，口碑、票房雙雙告捷，也讓他揚名海外。他被喻為是「最好萊塢的法國電影製片」，參與過的電影作品超過50部，執導的經典作品包括《地下鐵》、《碧海藍天》、《霹靂煞》、《終極追殺令》、《第五元素》、《盧貝松之聖女貞德》和2013年來台拍攝的《露西》，台灣觀眾耳熟能詳。

(中時電子報)

文章來源：Film director Luc Besson accused of rape by actress: French judicial sources

文章來源：Luc Besson Accused of Rape by Actress in France

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