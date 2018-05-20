《浪漫劇場》向經典致敬  網友力讚「獻給電影的情書」

《浪漫劇場》向經典致敬。（采昌國際提供）

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時報周刊
溫博鈞
《浪漫劇場》讓影癡級觀眾大呼過癮。（采昌國際提供）

由《羅馬浴場》名導武內英樹華麗打造的《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》，劇情以電影院為舞台，描述熱愛電影的青年，竟因為電影中的女主角來到現實世界，而跟她上演一段超越時空的浪漫愛戀。全片充滿對電影的喜愛，也有不少向以往經典電影致敬的橋段。

像是片中深受電影吸引、以成為電影導演為目標的男主角，他與電影院老闆之間的關係，就來源於義大利電影《新天堂樂園》（Nuovo Cinema Paradiso）。而把電影世界跟現實世界相互連結的奇幻設定，則來自「冷面笑匠」巴斯特基頓（Buster Keaton）的《福爾摩斯二世》（Sherlock Jr.）與伍迪艾倫（Woody Allen）的《開羅紫玫瑰》（The Purple Rose of Cairo）。公主和身份懸殊青年墜入情網的情節，則來自於《羅馬假期》（Roman Holiday）。片中的劇中劇《男人婆公主與三獸士》，原型則脫胎自《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）、《狸御殿》系列。至於北村一輝所飾演的片廠巨星，他「英俊小子」的暱稱則來自日活電影的「小子系列」等片。

值得一提的是，本片將時代背景設定在1960年也有其原因。由於那是電影逐漸轉換到電視的時代，彩色電視在1958年開始播放，1960年則是電影觀眾開始急遽減少的轉換期。保持對這些電影的思念，本片也透過奇幻又浪漫的情節，試圖勾起這些隨著時代變化，而從眾人記憶中逐漸遺忘的經典好片。這也讓觀賞本片的影癡級觀眾大呼過癮，紛紛力讚本片是 「一封獻給電影的情書」。

(時報周刊)

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