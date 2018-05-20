國家人權博物館揭碑！將開放萬份政治檔案

2018年05月20日 05:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

國家人權博物館成立！這是台灣社會，特別是所有政治受難者前輩長達十數年的殷切期盼。在經各界努力下，《人權館組織法》於去（106）年12月三讀通過並由總統公布，今（107）年3月15日正式施行，為台灣推動人權及轉型正義之進程，寫下新的篇章。

國家人權博物館選擇在「國際博物館日」（5月18日）正式揭牌！在行政院長賴清德、文化部長鄭麗君、人權館館長陳俊宏、政治受難者前輩、家屬及眾多國內外貴賓共同見證下，正式於白色恐怖景美紀念園區揭牌成立。未來將配合政治檔案之逐步開放，將開啟加害體系及其協力者的研究，協助釐清真相

人權館選擇5月18日「國際博物館日」在白色恐怖景美紀念園區隆重舉行揭牌活動，邀請到來自全台各地近百名政治受難者前輩及家屬蒞臨，並特邀德國史塔西檔案局Roland Jahn局長與多名國際貴賓出席參與，共同見證台灣人權的重要時刻。

揭牌儀式由行政院長賴清德、文化部長鄭麗君、政治受難者代表以及國際貴賓等共同拉下布幔。（文化部提供）

行政院長賴清德首先向出席的政治受難者前輩們表達敬意，接著表示，去年以來，《國家人權博物館組織法》、《促進轉型正義條例》相繼通過並完成立法，宣示台灣社會面對威權歷史、落實轉型正義，又進入了全新階段。轉型正義不僅是對受害者賠償和名譽的恢復，更要對國家暴力體制進行全面反省。此外，威權統治以及人權受到集體壓迫的經驗，並非台灣獨有，期盼人權館能夠借鏡國際，與世界各國相關館舍進行專業合作與密切交流，讓台灣的故事、台灣的聲音，與更多國家的人們分享。

文化部長鄭麗君也表示，今年是聯合國通過世界人權宣言70年，今天518國際博物館日，很榮幸台灣能送給世界國家人權博物館這個珍貴的禮物。人權館的成立是責任與義務的開始，將以更堅定的態度、更專業的投入，回應前輩們和整體社會的期待。白色恐怖綠島、景美紀念園區是威權統治時期的歷史遺址，從審判、監禁之地，轉化為推動真相與和解之地，開啟社會對話，修正過去不正義作為，使人權價值成為全民共同的價值，也是民主社會得以永續發展的基礎。

政治受難者陳中統代表致詞中表示，韓國、德國在積極進行轉型正義的工作後，逐步公布真相、找出元凶，落實司法平反與國家賠償，進而達到社會的和解，值得我們效法。許多前輩在威權統治下，在苦牢中度過年輕歲月，現今卻身體老邁，逐漸凋零，這是時間流逝的現實。而新生的國家人權博物館標註轉型正義工作的里程碑，期許未來擔起重任，讓政治檔案早日公開，不義遺址獲得保存，還原歷史真相，如此才能促進社會和解。

揭牌儀式由院長賴清德、部長鄭麗君、政治受難者代表蔡寬裕、吳聲潤、林燿呈以及國際貴賓等共同拉下布幔，展現出繪有和平白鴿展翅的世界地圖，再由賴院長在其中標註台灣，正式宣布國家人權博物館成立，也象徵台灣成為全球守護人權的重要國家之一。

人權館下轄綠島、景美兩處白色恐怖紀念園區，是亞洲首座將威權統治遺址轉化為博物館場域進行人權教育的空間，設置有「典藏研究及檔案中心」，以政治受難者口述歷史、文獻史料及檔案為基礎，架構威權體制侵害人權的面貌，未來配合政治檔案之逐步開放，將開啟加害體系及其協力者的研究，協助釐清真相，讓遭受不當判決與權益受損的前輩們，在歷史正義中恢復應有的名譽與尊嚴，並且支持當代台灣的人權研究和跨國合作，共同實踐人權與公義的核心價值。

(中時電子報)