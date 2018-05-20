舊金山海鮮桶拚升級！牛排、豬肋排海陸饗宴更美味

2018年05月20日 06:04 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

美式豪邁爽快吃！龍蝦、螃蟹、生蠔裝滿滿！再搭配牛排、豬肋排，海陸饗宴澎湃又美味！將剛上岸的新鮮漁獲以熱水簡單燙熟，滿滿填入鐵桶後以手豪氣抓扒享用天然原味，這是源於美國加州的時髦料理。

eslite hotel誠品行旅一樓的無國界料理餐廳The Chapter Café，自今年三周年慶引進舊金山海鮮桶以來，以澎湃的視覺與味覺廣受饕客一致推崇，成功引領豪邁大啖海洋鮮味的浪潮，推出一個月即好評如潮，單月熱賣超過250桶，甚至吸引港澳旅人慕名前來朝聖品嚐。

The Chapter Café為回饋饕客們的熱情支持，主廚馬良翰特別升級菜單內容，即日起每日午、晚餐時段提供適合四人分享的「舊金山海鮮桶海派組合」，匯集海、陸雙主食與更多樣化的菜餚，讓饕客能更暢快分享。

除了持續供應填滿波士頓活龍蝦、大草蝦、淡菜、螃蟹、生蠔、小章魚、蛤蜊…等海鮮食材的「舊金山海鮮桶」，更霸氣升級為海陸饗宴，主食可選擇「爐烤美國安格斯肋眼牛排」或「美式碳烤豬肋排」，同時亦包括「香蒜麵包」、「傳統凱撒沙拉」、「義式蕃茄蔬菜湯」及「松露薯條」等搭佐佳餚，以豐富的美味邀請旅人共進一段歡樂的海派食光。

位於誠品行旅一樓的The Chapter Café為提供旅人酣暢淋漓的用餐體驗，於今年四月份引進風靡美國加州的特色料理「舊金山海鮮桶」，主角選用來自加拿大、整隻650公克的波士頓活龍蝦，碩大肥美、肉質極為緊實彈牙，同時匯聚淡菜、大草蝦、蛤蜊、螃蟹、生蠔、小章魚、紅皮洋芋、玉米、花椰菜等新鮮食材。

並採用經典的水煮方式，以海鮮高湯簡單汆燙保留天然的原汁原味，再以直徑31公分、深度22公分的水桶裝盛，填滿海鮮後每桶重達5公斤，於上桌時如瀑布般倒入鐵盤，由饕客以手豪氣抓扒享用，搭配主廚以蕃茄醬、香蒜粉、辣椒醬及tabasco等特製的「舊金山辣醬」或爽口解膩的「蒜味檸檬海鮮醬」，分別以辛辣與酸甜滋味襯托海鮮的自然甜美，讓旅人們可盡情大快朵頤，沉醉在迷人的海味之中。

為一次呈現奢華的海陸雙重美味，滿足多元的味覺需求，主廚馬良翰亦升級菜單內容，除了澎湃的「舊金山海鮮桶」之外，主食可享受「爐烤美國安格斯肋眼牛排」12oz，帶有豐富香氣的油花在舌尖美妙綻開，適合喜愛牛排的老饕們品嚐；或選擇「美式碳烤豬肋排」，結合多種異國香料，充滿酸、甜、辣的吮指風味，同時菜色亦包括「香蒜麵包」、「傳統凱撒沙拉」、「義式蕃茄蔬菜湯」及「松露薯條」等豐富佳餚，為氣派與美味兼具的最佳聚會首選。

(中時電子報)