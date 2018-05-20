101退役電梯化為藝術品！康木祥《重生》系列登紐約

2018年05月20日 06:36 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

退役電梯鋼纜經過「重生」也能化為藝術品，用創意、美感再次觸動我們的心靈！應紐約時尚特區聯盟(Garment District Alliance)之邀，台灣雕塑家康木祥《重生》(Rebirth)系列七件作品5月17日在曼哈頓時尚特區揭幕亮相。

該系列作品以台北101大樓電梯退役電梯鋼纜打造而成，藝術家將冷硬的廢棄鋼纜轉化為線條柔軟、象徵生命初始之胚胎造型雕塑，作品一登場立即引起路人駐足圍觀。此次展覽是康木祥的作品首度在北美曝光，展期至9月15日止。

時尚特區聯盟於5月17日舉辦展覽揭幕式，聯盟主席Barbara Blair、副主席Gerald Scupp、紐約市交通局主管城市設計及藝術的助理局長Wendy Feuer、駐紐約辦事處處長徐儷文、紐文中心主任張書豹，及多位本地藝術機構代表均出席，向康木祥表達祝賀；台北101董事長周德宇及副總經理劉家豪也特地來美與會。

時尚特區聯盟主席Blair女士指出，《重生》系列作品不僅將吸引紐約人、國際觀光客注目，作品所傳遞的環保訊息也必將成為焦點。《重生》系列從材料、規模和宛如胚胎的造型，均讓人驚訝，尤其鋼纜的線條紋路與象徵時尚特區的絲線極其相似，加上以「重生」、「無盡生命」為創作理念，與該特區追求蛻變轉型的精神不謀而合。

因此邀請來美展出。時尚特區地處曼哈頓心臟地帶，北鄰時報廣場，南接梅西百貨，每天約有五萬人徒步經過，該聯盟認為此次展覽不只是特區內的美學提升，對於每日經過這裡的紐約客、世界旅人來說，這幾件巨大的作品更傳達了重要的藝術、環保訊息。

《重生》系列七件作品分別為：雙生、傷腦鯨、如意生命、迴生、無限生命、不要理我、安靜，其中「雙生」和「傷腦鯨」為新創作，也是全球首展；另外，「無限生命」首度改以紅銅纜線打造，在一片鐵灰的陣容中，顏色格外醒目。全系列七件雕塑分布於36至39街的百老匯大道上，九月中展畢後，將繼續轉往華府展出。

(中時電子報)