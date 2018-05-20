歐芭比！創韓音樂劇紀錄 《搖滾芭比》首度來台公演

2018年05月20日 06:32 時報周刊 溫博鈞

《搖滾芭比》2005年於首爾首演後，至今已演出超過十季。（東風衛視提供）

（東風衛視提供）

近年被譽為搖滾音樂劇神話經典音樂劇《搖滾芭比》將於8/17於台北台大體育館盛大公演近年被譽為搖滾音樂劇神話經典，在韓國公演超過十季、2000 場演出，更於2014年正式登上百老匯的經典音樂劇《搖滾芭比》終於要原汁原味搬來台灣，並定於8月17日起於台大體育館公演，預計11場的演出，《搖滾芭比》將以融合搖滾樂及跨越性別及時代藩籬的溫柔能量撼動所有戲迷！

在韓國音樂劇史創下最多觀眾及演出場次紀錄的經典音樂劇《搖滾芭比》，2005年於首爾首演後，至今已演出超過十季，演出場次超過2,000場次，也由於場場爆滿，《搖滾芭比》寫下前所未有的票房神話。值得一提的是，這部非看不可的音樂劇更在2014年正式登上紐約百老匯舞台，獲得前所未有的一致好評，其中包括被滾石雜誌譽為「首部能展現真正搖滾精神，是史上最棒的音樂劇！」，還被紐約時報讚賞｢以撼動劇場的搖滾樂讓劇場呼吸具生命力的演出！」足以證明《搖滾芭比》是不容錯過的超級經典。該劇將於6月23日 (六) 上午11:00 於全台ibon售票系統售票。

除了寫下韓國音樂劇史上難以超越的紀錄神話，這齣《搖滾芭比》;的故事更令人動容；故事敘述主角海德薇格原本是一位與媽媽相依為命的東德少年Hansel，因為初戀愛上一位美國士兵而接受變性手術，卻因為廉價手術的失敗，加上被男人欺騙，海德薇格開始了他顛沛流離的生活。選擇從音樂重新出發的海德薇格，因為愛上搖滾樂，決定化妝、戴上假髮扮成女生，並組了搖滾樂團；透過他在舞台上娓娓唱來他這些年來在尋找與失去中仍相信真愛的旅程。《搖滾芭比》;音樂劇可說超越性別與時代藩籬，藉由具生命力的演出及穿插搖滾樂的震撼，讓觀眾深深為主角海德薇格的故事著迷及感動。

《搖滾芭比》;豐富的戲劇張力及音樂演出，吸引了無數觀眾為之著迷，最功不可沒、也最吸觀眾眼球的，就屬飾演主角海德薇格的演員。這次來台公演飾演韓語版及英語版的三位韓籍主角個個實力堅強不說，舞台魅力更是驚人，而出色的帥氣「歐巴」長相更令人著迷，其中最受矚目的就屬舞台劇演員出身，最近在電視劇《機智的牢房生活》演出獲得戲迷注意而嶄露頭角的丁文晟，演藝事業橫跨音樂劇、電影電視劇的他，身上同時具備著冷靜理性及溫暖感性的性格，他所詮釋的海德薇格是結尾被評為最悲傷的搖滾芭比中的一個。

而另外從2005年就開始飾演主角的吳萬石則是《搖滾芭比》;的元老級演員，也是創造搖滾芭比神話的創始；以精湛又卓越的演技縱橫在各種戲劇、電影、舞台的他，是韓國家喻戶曉的巨星！至於英文版《搖滾芭比》;主角則是由曾經在百老匯演出多齣經典舞台劇包括《西貢小姐》、《鐘樓怪人》的Michael Lee；出身史丹佛大學的他，有著跨越百老匯與韓國的知性與感性的精品嗓音，令人起雞皮疙瘩的歌唱實力與溫暖又充滿愛的演技擄獲觀眾視線。

演出時間：2018/8/17-2018/8/26

演出場地：國立台灣大學綜合體育館一樓

售票資訊：

2018/6/23 (六) 上午11:00 全台ibon售票系統售票。

音樂劇相關場次資訊：

1) 台北場預計將會演出11場。

2) 有韓文及英文發音場次。

(時報周刊)