5／20三大報頭條要聞

2018年05月20日 07:26 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

蔡總統就職滿2周年，執政表現備受關注。本報針對蔡總統就任2年來施政表現滿意度、兩岸關係、經濟狀況等議題進行民調。結果顯示，蔡總統就任2周年，施政表現滿意度只有24.3%，不滿意度高達58.8%；比起2年前上任時52.2%滿意度，整整暴跌28.2%，而不滿意度更飆升到52.9%。

英國哈利王子與美國女星梅根．馬克爾19日在倫敦西郊溫莎城堡舉行婚禮。這場英王室成員與好萊塢明星的結婚大典，融合傳統與現代，堪稱百年難得一見的世紀婚禮。估計有10萬民眾湧入溫莎鎮爭睹新人丰采，而教堂婚禮過程向全球直播，吸引千萬觀眾和網友收看。

英國哈利王子與梅根，一個向來我行我素，一個高唱女權主義，兩人的婚禮不願受太多陳規舊矩束縛，強調「反映彼此性格特色」，許多安排打破王室傳統與慣例，比如不邀各國政要而請平民見證、新娘上台發表演說等，在在彰顯這隊新人特立獨行的作風。

今年國中教育會考昨登場，第一天考社會、數學、國文及寫作測驗等4科，寫作測驗題目「我們這個世代」可以讓考生暢所欲言，竹東國中黃煒婷就跳脫考題引導，闡述這世代學子不是大人口中的「媽寶」，凸顯10至20歲間的青年族群已有獨立思考能力。

◎工商時報

一年一度的台北國際電腦展（COMPUTEX）將於6月隆重登場，搭配暑假行情，包括創意、穩懋、三商電等業績出色的COMPUTEX概念股，題材可望逐步發酵，未來兩周可留意佈局機會。

昨（19）日是本輪中美貿易談判的最後一日，也是最關鍵的一日。稍早知情人士透露，中國同意增加購買美國商品和服務，但抵制美方所提的將中國對美貿易順差減少一半以上的要求。該名人士稱，中方對此十分謹慎，不願承諾具體購買規模，但希望能想辦法緩和中美貿易緊張關係。

蔡總統就職滿2周年，執政表現備受關注。本報針對蔡總統就任2年來施政表現滿意度、兩岸關係、經濟狀況等議題進行民調，結果顯示，蔡總統就任2周年施政滿意度只剩24.3％，不滿意度高達58.8％，比2年前上任時52.2％滿意度整整暴跌28.2％。

499上網吃到飽、網內互打免費的「雙飽」資費方案掀起搶辦風潮，根據NCC統計，中華電信湧入超過144萬人申辦，加上同時段推出499雙飽的台灣大、遠傳及亞太電，合計全台約超過200萬人使用499資費。

◎旺報

蔡政府執政2周年之際，傳出申請赴陸出席海峽論壇的國民黨副主席曾永權遭府方駁回，蔡政府疑出手阻國共交流，國民黨主席吳敦義19日也鬆口表示，考慮再安排適當人選。有藍營人士稱，這反映蔡政府在兩岸政策上沒有突破、急了，在向對岸表示「要談只能跟民進黨談」，且海峽論壇上若再公布惠台措施，也有國民黨人士在場，等同宣告蔡總統兩岸路線還是「不通」。

國民黨副主席曾永權申請赴陸傳遭阻，黨主席吳敦義想透過國共「兩岸論壇」進行「吳習會」情況不樂觀，不過此時另一名副主席郝龍斌19日造訪上海、前黨主席洪秀柱20日前往山西，22日參加祭炎帝儀式，形成「吳主席難行，郝洪走自己的路」形勢。

今天蔡英文總統執政屆滿兩周年，卻傳府方否決了曾永權赴海峽論壇一案。從選前的「蔡想想」，到選後的「蔡卡卡」，小英執政這兩年，兩岸官方和半官方溝通管道全中斷，現在連以兩岸基層和民間交流為主軸的海峽論壇都要出手卡關，只會讓兩岸關係更低盪，台海局勢更嚴峻。

蔡政府執政屆滿兩年，大陸國台辦前副主任王在希接受《旺報》專訪表示，蔡很難甚至不可能完成大陸方面兩年前曾期待的這份答卷，蔡提出的「維持現狀」，既不是大陸主張的兩岸同屬一中的現狀，也不是馬英九時代兩岸關係和平發展的現狀，而是「一邊一國」的分裂現狀。他指出，蔡英文的內外政策已非常清晰，即「疏離大陸、投靠美日、穩固政權、徐圖獨立」。

(中時電子報)