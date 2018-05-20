小英就任兩周年 藍：開芭樂票是蔡政府的台灣價值？

菜英文總統(資料照)

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中時電子報

蔡英文總統就職滿兩周年，今天上午將首次透過直播，就兩岸、人權、環境、體育電競、教育、轉型正義、國際參與等問題，直接與網友互動，爭取認同。國民黨文傳會副主委洪孟楷今在臉書發表「蔡英文跳票總整理」，就蔡選前的承諾與選後的作為比較，發覺跳票還真不少，洪質疑，難道開芭樂票也是蔡政府所信仰的台灣價值？

蔡英文跳票總整理(翻攝洪孟楷臉書)

洪孟楷臉書公布蔡政府執政兩年後各面向跳票整理摘要：

食安：

選前高喊食安五環。

執政二年：爆發毒蛋事件、過期改標、綠薯條、進口核食...等

住宅：

承諾辦理只租不賣的社會住宅，誇大八年要完成20萬戶。

執政二年：內政部承認，2020年社會住宅僅1.6萬戶真正完工。

能源：

承諾至2025年，台灣的綠色能源發電量占總發電量的比率達20%。

執政二年：推動比別國貴的離岸發電，強過環評蓋深澳燃煤電廠，原能會同意核電廠重啟。

青年：

承諾營造支持青年創業的環境。

執政二年：青年失業率10%左右，為整體失業率3.66%三倍左右。

修憲：

承諾期盼修憲降低投票年齡至18歲、降低不分區立委分配門檻為3%；並增設負數票投票。

執政二年；

18歲依然沒有選舉投票權。

洪孟楷說，選舉前開的支票，任期過半的今天回頭檢驗，發覺跳票還真不少，難道開芭樂票也是蔡政府所信仰的台灣價值？總不能選前都是山盟海誓、當選之後都變成沒這回事。年底的縣市長選舉絕對是蔡政府的期中考，那麼多未答題的無效作答，就請所有政府的頭家們睜大眼睛好好比較，一起見證跳票的政府，也一起給跳票的政府應得的教訓。

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷臉書

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