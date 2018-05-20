法官說法》氣死人！房客常不繳房租怎麼辦？法官指點房東3秘訣

2018年05月20日 07:33 中時電子報 黃眉青 文／法官郭力菁、編輯／

「氣死人了，每個月都遲繳房租，收租總要三催四請，最後還是沒繳足，」阿美姐這個月又氣呼呼的和老公抱怨房客小玲遲繳房租。

阿美姐今年初才把自己省吃儉用多年才購得的小套房出租給房客小玲，租期定為一年，想不到才過了三、四個月，小玲就開始拖欠租金，阿美姐該怎麼辦呢？

●法官出招

依民法第440條第1項「承租人租金有遲延者，出租人得定相當期限，催告承租人支付租金，如承租人於其期限內不為支付，出租人得終止租約。」同條第2項「租賃物為房屋者，遲付租金之總額，非達2個月之租額，不得依前項之規定終止租約。其租金約定於每期間始時支付者，並應於遲延給付逾二個月時，始得終止租約。」

由上面的規定可以知道，房東必需等到房客「欠租總額達2個月租金」並且「遲延給付超過2個月」，還要經過「催告給付租金仍不付」等三個程序，房東才可以合法的終止租約。

回到上面的例子讓我們再說明的更具體些：首先，阿美姐可以在小玲欠租總額達二個月時先「催告」小玲在某期限內支付租金；若該期限內小玲還是沒付，阿美姐則必須再次「通知小玲終止租約」，才算是合法終止租約。

終止租約後，如果房客還是執意不搬走，房東們可以提起訴訟請求返還租賃物，等拿到確定判決後，才能聲請法院強制執行請房客搬家。可千萬不要如同其他新聞事件中的房東氣得自行換鎖、斷水斷電...，以免誤觸刑責。

另外房東們還要注意：通知房客「限期繳租」、「終止租約」的意思表示，最好都能留下相關紀錄佐證，所以可以用存證信函、簡訊等方式通知對方。

(中時電子報)