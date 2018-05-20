小英無法說出「九二共識」陸學者：那小英可以這樣說..

2018年05月20日 07:38 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

總統蔡英文執政滿兩周年，猶記得蔡英文在520就職演說提及兩岸關係，表示「尊重92年兩岸會談事實」，並向對岸伸出橄欖枝，然而，大陸僅重申蔡英文沒有完成答案卷。如今，兩年過後，兩岸關係陷入僵局，蔡英文多次表達善意，只要在不設前提和對等條件下，雙方都可坐下來談。對此，澳門理工學院名譽教授、前中國文化大學社科院院長邵宗海認為，既然蔡英文講不出「九二共識」、「一中原則」，她可說願與大陸講「一八共識」，就是今天台海兩岸不是國與國的關係，我們堅持「中華民國憲法」與兩岸人民關係條例。

邵宗海接受港媒《中評社》採訪表示，現在中國大陸非要蔡政府講「九二共識」，否則就講「一中原則」，可是蔡英文講了就等於投降。其實不少人都有建議她講類似的話，例如今年是2018年，她可說願意與大陸講「一八共識」，就是不要提及兩岸不是「國與國的關係」，堅持「中華民國憲法」與兩岸人民關係條例。

邵宗海說，蔡英文希望「兩岸會談」不要設前提，先坐下來談，但這會引起北京憂慮在不設前提下先坐下來談，會遭外界質疑放棄「一中原則」，所以變成北京把「緊咒箍」放在台灣身上。重點是兩岸坐下來談時，涉及到兩岸定位的時候，可以先提及「兩岸不是兩個國家」，至於其他的都可以繼續談。

(中時電子報)