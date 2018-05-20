當代館玩時尚！青花瓷變身繽紛霓裳、百步蛇紋演繹黑白洋裝

2018年05月20日 07:50 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「我不塑造時尚，我就是時尚。」－香奈兒！快時尚崛起，每個人的衣櫥裡總會有新衣，然一件能顯現你氣質與個性，讓你永久真愛的衣裳有多少！或許這只是一件洋裝，然它曾陪伴你度過第一次約會，微微揚起的裙角讓你更優雅，記路記憶那浪漫瞬間！衣服是因為穿上而有意義！而老衣服也、傳統元素也能玩出新花樣！

賴純純《青春夢》。（當代館提供）

喜歡時尚、生活、藝術的你不可錯過！今夏來當代館來看展！在由古蹟重建的當代館裡欣賞14為藝術家所策劃的「華麗轉身─老靈魂的魅力重生」！排灣族的百步蛇紋圖騰在藝術家沙布喇‧安德烈巧手下，以天馬行空的風格和柔中帶剛的設計演繹時尚黑與白； 廣彩的繽紛搭配中國陶瓷，多彩融合在霓裳羽衣重生，藝術家盧聲前以中西合併在一件件訂製服裡交織創意與夢想！

林淑鈴《春花燦爛》。（當代館提供）

●如「萬花般」玩時尚！當代館「華麗綻放」秀藝術

窺視小孔！一場時尚大秀在當代館展現！如繽紛萬花筒般層層繽紛，看似一個戲偶，然身穿訂製服的他與她從花樣中演台灣「日日春」！原來時尚非遙不可及，經過時代、加上創意！這就是「經典」！

楊偉林作品。（當代館提供）

「華麗轉身─老靈魂的魅力重生」，是由當代館執行總監潘小雪擔綱策劃，邀請14組分別來自台灣與香港的藝術家、品牌設計者、工藝師，他們勇於跳脫過去藝術分類的方式，思索竹編、陶瓷、五金、神話、自然元素如何運用在當代藝術時尚設計表現，回到生活的初始重新觀看這個世界，從古老智慧穿梭轉身進入當代華麗綻放！

范承宗《筌》。（當代館提供）

●古蹟建築結合大型魚筌竹編！傳統工藝秀前衛

本次展覽邀請的台灣藝術家，均展現出對文化的探究與創新！在當代館廣場上連三座與當代館等高的竹編裝置，為藝術家范承宗耗費兩週現地製作的作品《筌》，他專注「竹材」之於生活器物的開發與應用，曾至南投、高雄、伊達邵部落等不同區域學藝，探索隱藏於傳統器物中超越時間的智慧。

沙布喇‧安德烈（高勝忠）_XXXX 系列。（當代館提供）

甫榮獲杜拜最佳時尚系列大獎的台灣設計師—沙布喇‧安德烈（高勝忠），來自排灣族血統的文化本源成為他創作上的靈感繆思，在入口形象區與二樓展間呈現顛覆傳統具前衛特色的服裝作品。

舒米‧如妮《星空下的我》。（當代館提供）

來自花蓮港口部落石梯坪的藝術家舒米．如妮，投身水稻田與輪傘草濕地復耕，偕同嘎瑪魯岸Kamaro'an （阿美族語「住下來吧」），將自然轉化出各式創作與發展地方文化的生機。藝術家陳宗萍由傳統布袋戲偶復育工作中，接觸到傳統花布的田調與蒐集，並進一步著手開發文化創意上未來的運用。

康雅筑《關於棉花的一切都是關於棉花》。（當代館提供）

●棉花背後藏玄機！文化霸權交織世界史

而纖維、藍染、編織、雕塑裝置，成為從地方連結國際的共同語言，長期鑽研藍染的藝術家楊偉林，曾獲「2016葡萄牙纖維藝術雙年展」評審團特別獎，彷彿是以纖維代替書寫，運用藍染物料編織時間和空間，再現對自然與手工的崇敬。常在國際間駐村的藝術家康雅筑，擅長纖維藝術與織物研究，作品《關於棉花的一切都是關於棉花》，敘述棉花背後所觸及，關於權力、政治、經濟所交織出的世界史。

林淑鈴《白色海洋》。（當代館提供）

因潛水深受海洋奧秘的生命形態所著迷的藝術家林淑鈴，2010年移居花蓮後接觸編織，用竹、籐、打包帶等材質，打造連續彎折，輻奏連綿的幾何架構，編織創作出另一種動植物姿態。藉由公共藝術表達社會性議題的藝術家賴純純，闡述海洋島嶼美學與人文脈絡連結，作品《青春夢》以影音投影、雕塑等複合媒材裝置，營造一隅沉浸式海洋意象的環境劇場。

李冠然《觀音娘娘的六種色相─繁體．簡体》。（當代館提供）

●五行陰陽探重生、敦煌石窟壁畫化「觀音」

設計師盧聲前與粵東磁廠第三代傳人曹志雄、陶藝家梁祖彝及盧世強，共同合作的作品《給‧與現在》，將廣彩圖案以及陶瓷的應用，充分結合時裝的設計，呈現了香港如廣彩一般中西合壁，匯融交織多元社會的時代感。

盧聲前《給‧ 與現在》。（當代館提供）

張美儀「擁有中的迷失」系列（左）、張國威《尋找生命平衡點─毀滅》（右）。（當代館提供）

設計師張美儀以「設計無界限」的信念，不斷追求設計的多元化和突破傳統的框架，此次展出「擁有中的迷失」系列作品，向打銅師傅陸樹才、陸強才，和製作粵劇頭飾的周燕雲老師領授，探討科技發展為人類帶來的影響。設計師張國威的《尋找生命平衡點─重生》，與貼金箔老匠師黎裔廣的跨界創作，是一件探討陰陽五行哲理的裝置作品，演繹五行的自然運行之奧義。

傅織女《織織蟀聲─晚秋_王者之歌1》。（當代館提供）

近年在香港從事研究與創作的澳洲藝術家傅織女，以豢養蟋蟀文化與編織手藝為啟發，向香港藤編師傅陳楚翹請益合作，展場亦搭配蟋蟀叫聲環境音，讓視覺元素與聽覺感官相互共鳴。

藝術家傅織女作品導覽。（當代館提供）

設計師李冠然的「觀音娘娘的六種色相」系列，設計靈感來自於敦煌石窟壁畫，利用不同的技術如摺疊、印藝等，把昔日的文化演繹為觀音娘娘的衣飾，展覽裝置的形式也以佛洞石窟為靈感概念，觀者可透過洞口窺探或自由出入參觀內設的作品。伴隨著精緻華美的作品旁，對應陳列著金箔、銅器、竹編、頭飾等傳統工藝物件，參觀展覽後猶如經歷了千年文化的一場時裝盛會！

展覽作品《青春夢》展兼參觀現場。（文化部提供）

●水晶球裡玩繽紛！打卡拍照中思索藝術、看未來

人手一機、社群媒體盛行！近些年來，拍照打卡似乎已成為人們生活中不可或缺的一部份！美食當前，不是先趁熱品嚐，而是要「相機」先享用！展覽的票房數字也是以是否拍照好打卡為優先，因此卡通、動漫展覽成主流，以藝術史、名家思潮為主的展覽在台灣也有逐漸減少趨勢！

陳宗萍《花樣台灣．日日春》。（當代館提供）

然而在此次當代館的「華麗轉身─老靈魂的魅力重生」卻在藝術與商業中找到另種平衡！喜歡拍照打卡的朋友在此有各式背景、獨特展覽品，加上燈光閃耀，不管怎麼拍都好拍！

嘎瑪魯岸《大浪草燈+浪草燈》。（當代館提供）

然在拍照時，不妨也可閱讀藝術家的創作理念，客家花布怎樣與時尚結合？藍染藝術如何從漸層顯露不同的blue、打包帶經過巧手與創意，編織出「白色海洋」！時尚不是講求快速，一時的美麗！或許藝術家想告訴我們的是從舊有技法尋找新可能，環保、自然也是延伸藝術的無限可能！帶著你的相機與放空的心，今夏趕快相揪好友來趟古蹟時尚之旅吧！華麗轉身的背後也能思索寬廣繽紛的未來！

「華麗轉身─老靈魂的魅力重生」記者會藝術家與館長合照 。（當代館提供）

「華麗轉身─老靈魂的魅力重生」

展期：05/19（六）— 07/22（日）

場地：台北當代藝術館

陳宗萍《花樣台灣．日日春》。（當代館提供）

參展藝術家：

李冠然Kenny Li、沙布喇‧安德烈（高勝忠）Sabra‧Andre、林淑鈴 Shu-Ling Lin、范承宗Cheng-Tsung Feng、康雅筑Ya-Chu Kang、張美儀Meiyi Cheung、張國威Koyo William、陳宗萍 Tsun-Ping Chen、傅織女Tricia Flanagan、舒米‧如妮Sumi Dongi、楊偉林Yang, Wei Lin、嘎瑪魯岸Kamaro'an、盧聲前Singchin Lo、賴純純 Jun T. Lai

(中時電子報)