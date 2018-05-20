真實事件啟發 是枝裕和《小偷家族》獲坎城金棕櫚獎

2018年05月20日 09:21 時報周刊 溫博鈞

是枝裕和導演最新作品《小偷家族》20日（當地時間19日）榮獲本屆坎城影展最佳影片金棕櫚獎，這也是坎城影展繼1997年《鰻魚》之後，日本電影睽違21年再度榮獲此項榮耀。

風光奪下本屆坎城影展金棕櫚獎的《小偷家族》，導演是枝裕和以日本發生過的真實社會事件為啟發，透過一個專門以順手牽羊為生的家庭，來刻劃家族與血緣關係。本片自坎城影展首映之後，一直被視為奪獎最大熱門，《好萊塢報導者》（The Hollywood Reporter）力讚：「一部關於日本雙面社會苦中帶甜的寓言。」《綜藝》（Variety）更直呼本片：「迷人又感人，將偷走藝術影迷與一般觀眾的心。」更有許多影評美譽本片融合《無人知曉的夏日清晨》的社會關注，以及《我的意外爸爸》的血緣探討，手法超越他過去的所有作品，可說是他的集大成巔峰代表作。

當評審團主席凱特布蘭琪（Cate Blanchett）宣布《小偷家族》奪得金棕櫚獎當下，全場不僅歡聲雷動，就連評審團們都跟著起立鼓掌！接獲金棕櫚獎的是枝裕和，首先在致詞時透露「我的腿正在發抖」，之後也開心地說：「能夠站在這裡真的很幸福。」他繼續表示：「每次參加坎城影展，我都會告訴自己，會因此獲得繼續拍攝電影的勇氣與希望。電影有能力將對立與衝突的人們與世界給串聯起來，而這份勇氣與希望，我也希望能早點傳遞給先返回日本的工作人員與演員們，以及不能參與這次影展的導演們，還有將坎城影展視為目標的年輕電影人們，謝謝。」當他致詞完畢，全場再度響起如雷般的掌聲，氣氛溫馨融洽。

現年55歲的是枝裕和，2004年曾以《無人知曉的夏日清晨》將男主角柳樂優彌送上坎城影帝寶座，接著2013年也以《我的意外爸爸》獲得坎城評審團獎肯定。這回他以第14部執導劇情長片《小偷家族》，強勢奪得最佳影片「金棕櫚獎」肯定，無疑是他導演生涯的巔峰代表之作。

值得一提的是，本片也是繼1954年衣笠貞之助導演《地獄門》、1980年黑澤明導演《影武者》、1983年今村昌平導演《楢山節考》、1997年今村昌平導演《鰻魚》之後，第五部獲得金棕櫚獎肯定的日本電影，同時也讓是枝裕和成為睽違21年，第四位奪下金棕櫚獎的日本導演。

對於本片榮獲金棕櫚獎肯定，評審團主席凱特布蘭琪也在典禮結束後的記者會上表示：「金棕櫚獎必須將各種不同的元素合而為一，不論表演、導演、場面調度、攝影等等都必須非凡傑出，這真是一個困難的決定，雖然許多影片都讓我們有這些感覺，但《小偷家族》卻完全擊中我們的心。」《小偷家族》，同時確定入選本屆台北電影節「作者視角」大師單元，更將在7月13日於台灣震撼獻映。

本片劇情描述在東京下町林立的高樓大廈之間，不合時宜地殘存一個破舊平房，裡面住著年邁的母親初枝（樹木希林飾演）、治（Lily Franky飾演）與信代（安藤櫻飾演）夫婦，以及他們的兒子祥太（城檜吏飾演），還有信代的妹妹亞紀（松岡茉優飾演）。這家人仰賴初枝的老人年金過活，當年金不夠用時，就會靠在外頭順手牽羊來補貼家用。

雖然他們處在社會底層，但每天依然快樂地過生活。某個冬天，治帶回一位在附近公寓被凍僵的少女百合（佐佐木美優飾演），加入他們原本就貧困潦倒的家庭。以此事件為契機，這個原本融洽的家庭，逐漸四分五裂，彼此心中隱藏的秘密與願望也逐漸明朗…。

(時報周刊)