NBA》竟敢看扁柯瑞？美媒：勇士最軟的一塊

勇士隊柯瑞(左)防守火箭隊哈登。(美聯社)

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中時電子報

勇士只是輸了火箭1戰，就有人敢小看神射手柯瑞(Stephen Curry)了嗎？確實柯瑞在西區決賽前兩戰手感不佳，平日的三分神射只有投13中2，他第2戰的正負值是-20(但還是比其他隊友好)。

神射暫時失靈，隨之而來的是防守問題。火箭隊總教練丹托尼(Mike D'Antoni)的進攻戰術似乎鎖定了柯瑞，主將哈登(James Harden)與保羅(Chris Paul)不斷盤球和擋拆，就是要從柯瑞這個點來突破。

美媒ESPN指出，柯瑞前兩戰分別遭到對手15次與13次單打伺候，超過他過去4年的任何一場比賽，也就是他不斷被強行單挑，簡直給對手看扁了。

《CBS Sport》直言「柯瑞是勇士不敢面對的真相」，火箭24次主攻柯瑞，一共得手了30分，火箭還不斷使用擋拆，讓哈登有機會單挑柯瑞。每次被錯位防守哈登之後，柯瑞就只剩下被哈登修理的份。這並非柯瑞不用心，他簡直是拚了命在防守，但哈登並不是他能對付的。即使火箭不使用擋拆，控衛保羅也能單挑打敗柯瑞，甚至還能用高超的控球技巧戲耍他。

勇士總教練科爾(Steve Kerr)坦承柯瑞遭到針對，「柯瑞是優秀的團隊防守者，他能夠阻斷對手供輸。我們看過對手鎖定他一直打，包括過去的騎士隊。那些人都比柯瑞高大，而他也早就習慣了。」

2016年總冠軍賽，騎士隊後衛厄文(Kyrie Irving)打不穿勇士克雷湯普生(Klay Thompson)的防禦，他日前還質疑為何湯普生這麼厲害的角色沒有入選防守前三隊。結果厄文當年就是從柯瑞身上找到突破口，包括他第7戰終場前53秒的致命一擊。

柯瑞說：「一兩場手感不好絕不會動搖我的信心，就算我第3戰還是沒投好，我第4戰照樣能充滿信心。」他知道他的神射終究會回來的，只要神射在手，千軍萬馬也不怕。隊友杜蘭特(Kevin Durant)叫大家放心：「柯瑞的投籃，那肯定是我們最不需要擔心的事。」

(中時電子報)

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