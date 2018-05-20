16歲女偶像自殺 母揭輕生內幕生前私訊曝光

大本萌景3月21日在家自殺身亡。(圖／翻攝自《週刊文春》)

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中時電子報
／綜合報導
大本萌景向公司請假表示想去學校，被公司打槍。(圖／翻攝自《週刊文春》)

16歲日本女團「愛之葉Girls」隊長大本萌景，3月21日自殺身亡，令外界相當震驚，不過經紀公司第一時間隱瞞死訊，加上媽媽曾透露她深受煩惱所致，讓她的輕生原因備受關注，事隔2個月，她的家人也打破沉默，親揭女兒尋死的真正內幕。

據《週刊文春》報導，大本萌景上高中後，常需向學校請假，課業和演藝活動難平衡，未料又遭公司高層施壓，讓她深受煩惱所苦，她的媽媽也公開女兒私訊，她曾向公司要求想去學校，不過卻被打槍，還說不需要她的想法，只要把學校和家長判斷的結果說出來就好，「根據這些理由，公司才會考量妳的演出計畫，想清楚再說」。

這讓年僅15歲的大本聽了，只能持續拼命工作，而她在自殺當天本來有活動，不過卻沒出現，母親急忙趕回家，才發現女兒已經上吊自殺，而她一早還曾向朋友傾訴，被社長S先生背叛，難過自己2年來到底算什麼，「為什麼我要道歉？」更被社長要求要支付日幣1億元（約台幣2700萬元），兩人私訊內容，是由朋友轉述給她的媽媽的。

媽媽更透露女兒生前很害怕看到社長，不過經紀公司則回應，大本母親揭發的內幕不是事實。其實，大本萌景從小崇拜「桃色幸運草Z」，國1時被同學霸凌，國2參加選秀，順利進入「愛之葉Girls」當練習生，她也很努力參加活動，就是希望讓霸凌者刮目相看。

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時電子報)

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