大陸單身調查報告出爐 不同地區相親看重大不同

2018年05月20日 08:12 中時電子報 喻華德

據深圳晚報17日報導，珍愛網發佈《2018單身者調查報告》，首次圍繞單身者「相親力」進行剖析，報告針對珍愛網1.4億會員線上抽樣調查，共抽6,131份有效樣本進行資料分析。

調查報告顯示，北京單身者相親頻率居中國大陸榜首;相親人群多為「完美主義」;九成單身者渴望提高「相親力」;相親條件中廣州單身者優先看「家境」，深圳單身者優先看「收入」;女生相親忌照片與本人差太多，男生忌太邋遢;主動表達好感易獲得約會機會。

北京人相親頻率居中國大陸榜首

相親人群多為「完美主義型」

珍愛網調查報告顯示，單身者中，超過六成有相親經驗，其中62.94%的人表示一年至少相親三次，17.96%的人則一個月至少相親兩次，15.86%的人表示只要節假日都會相親。可見，相親逐漸成為單身者告別單身的必經之路。就城市資料來看，北京單身者相親頻率居中國大陸第一，其次為上海、杭州、武漢、深圳、重慶、廣州、南京、長沙、瀋陽等地的人。

深入調查發現，單身者中有過半數單身男女認為自己屬於「完美主義型」，對相親對象的標準要求很嚴格；其次則認為自己是「迷茫型」，根本不知道想找什麼樣的伴侶；還有人認為自己屬於「自卑型」，對自身條件不滿意；也有人認為自己屬於迫切告別單身的「焦慮型」。

相親能力預示著告別單身的難易。資料顯示，90%的單身男女希望提升相親力。深入瞭解發現，過半數單身者表示自己相親力普通，只偶爾能獲得他人好感；或是相親力較差，容易相親失敗。這些受訪者表示，「目前處於相親無從下手的狀態，希望能夠表現更佳」。

調查顯示，近八成人表示相親前需要做準備，首先應端正心態，不要抱有過高的期望；其次應翻看對方（微信）朋友圈（編按：同Line的動態消息，但臺灣用臉書比例遠較Line動態消息高）瞭解對方喜好及日常或跟介紹人瞭解基本資訊，且要為相親有所打扮。

「相親者大多數對對方的外形、經濟、軟屬性有過高期望。」珍愛網情感專家張莎莎分析道，「這種高預期主要來自過高的自我定位，而過高的相親預期與實際情況之間的落差會導致原本很匹配的兩人無法走到一起。如果一開始能端正心態，對自己有客觀的評估，這樣會更容易抓住機會，增加相親成功率。在相親前做準備，以認真積極的態度面對對方，更容易取得對方的好感。且投入時間精力去瞭解對方的喜好及相親的禁忌點，可增加勝算。」

相親看重哪些條件？

從城市資料中分析顯示，在相親條件方面，廣州人相親優先看「家庭背景」，深圳人優先看「收入」，北京人則優先看「才華能力」，上海人優先看「戶口」。

單身男女相親最看重的異性條件是什麼？調查顯示，性格、才華能力、長相佔據前三，其次為收入、身高、職業、家庭背景。由此可見，相親時最應該展示的優點應該是性格優勢，其次為學識方面和經濟收入。

相親忌諱什麼？

女生照片與本人差太多，男生太邋遢！

資料顯示，相親時受歡迎的男性特徵是：有房有車、收入穩定、家庭背景優越；而受歡迎的女性特徵則是：收入穩定、職業穩定（公務員、教師等）和家庭背景良好。

相親最適宜加分方面，男生應顧及女生情緒、談吐優雅和守時，而女生應注意談吐優雅、耐心傾聽和守時。在外形方面，女生最討喜的外形特徵是妝容精緻、連衣裙、頭發黑、長、直。而男生最討喜的外形特徵是穿著上乾淨整潔、身材健碩、明顯打理過髮型。

而相親禁忌減分方面，男性最忌的五大行為分別為：打扮邋遢、動手動腳、頻繁抽煙、性格糟糕、頻繁使用手機。而女性最忌的五大行為分別是：「照騙」（照片和本人差別大）、打扮邋遢、不斷詢問收入和經濟情況、頻繁使用手機、濃妝豔抹。

故相親時單身男女都應避開以上行為，保持良好形象，提高相親力。

相親聊什麼？

超七成人擔心相親冷場

「負能量」話題最令人反感

調查顯示，相親過程中，超七成的人表示擔心冷場，會主動找尋話題。另有13.45%的人表示自身較內向，不會主動聊天。

那麼，聊什麼才是相親話題的正確打開方式呢？資料顯示，最受歡迎的相親話題，分別為聊自己的興趣愛好、憧憬的生活、工作中的趣事、近期旅行見聞、家鄉風土。

而相親時最令人反感的是「負能量」話題，其次為「對方批判自己」、打聽經濟收入、迫切的結婚想法以及情感經歷。

相親要花多少錢？

86.9%單身者認為相親單次支出不超人民幣500元（約新臺幣2,347元）

對於相親的經濟成本和時間成本，多數受訪者都有所控制。資料顯示，86.9%的人認為單次相親消費應在人民幣500元（約新臺幣2,347元）

之內，其中人民幣300元（新臺幣1,408元）以內的占比為44.53%，300元~500元的占比為42.33%，11%的人認為消費為人民幣500元~1000元（新臺幣1,408~2,347元）較為合理。

相親遲到的接受度如何？

近五成人接受遲到不超10分鐘

時間成本上，49%的受訪者只接受相親遲到時間在10分鐘以內，18.36%的人可接受遲到10~20分鐘，16.2%的人可接受20~30分鐘的遲到時間。遲到30分鐘以上仍可接受的受訪者中，重慶、杭州、深圳、武漢、上海等地的人占比前五，可見包容度較高於其他城市。

如何獲得再次約會的機會也是相親男女最想瞭解的問題之一，此次調查發現，44.6%的人表示「主動表達好感」最易獲得再次約會的機會，31%的人認為應在日常中頻繁聯繫，18%的人表示應噓寒問暖，僅不到一成人會選擇送禮物。

然而深入研究顯示，若對相親對象滿意時，僅三成人表示會主動表達好感或通過介紹人委婉表達好感，超四成人選擇從朋友做起慢慢建立感情，其他受訪者表示會採取頻繁聯繫對方給予暗示的方式或是等待對方主動。

(中時電子報)