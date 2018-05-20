是真愛？小鮮肉照顧癌末乾媽 閃婚11天後獲遺產

2018年05月20日 08:27 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

台中詹姓婦人罹患癌症住院，生命走向終點前一刻，年紀幾乎可當詹婦兒子的小鮮肉-何姓男子突然現身認「乾媽」，向家屬表明願意陪伴詹婦，何男照顧詹婦10天後閃電結婚，婚後11天詹婦病逝，何男繼承其遺產，婦人親屬不服氣，認為何男根本是貪圖保險金，與婦人假結婚。

據判決書，詹姓婦人2016年確診罹患肺癌末期，她的3名兄弟分擔照顧，輪流抽空至醫院探視，此時小詹婦20多歲的何男出現，對家人自稱是詹婦「乾兒子」，願陪伴婦人走完人生最後旅程，親屬不疑有他，相信何男說法，沒想到10天後，何男帶身體虛弱的詹婦前往戶政事務所，辦理結婚登記，乾母子關係一下子晉升為「夫妻」。

不久後詹婦病情急速惡化，婚後11天撒手人寰，詹婦兄弟指控何男貪圖人壽保險金，先是提告何男假結婚，涉嫌偽造文書。偽造文書部分，何男已獲不起訴處分，家人再提起民事婚姻無效之訴。

何男供稱，並沒有圖謀婦人保險金意圖，何表示，他和詹婦交往時，有礙於雙方年齡差距過大，深怕這段姊弟戀遭受閒言閒語，對外才以「母子」互稱，結婚登記後，名正言順改以夫妻相稱。

法官找來戶政人員作證，戶政人員指出，詹婦雖身體虛落，需要何男攙扶，但意識清晰，堅定表達想結婚登記意願，醫院病歷也顯示，詹婦登記當天「意識清楚，可對答無礙」，台中地院認定婚姻有效，判詹婦親屬敗訴，還可上訴。

(中時電子報)