大陸特使：中美達成共識 不打貿易戰 加強貿易合作

中國大陸特使劉鶴，在美國發布新聞表示兩國不打貿易戰，將增加貿易合作，尋求雙贏。（圖/新華社 107年5月20日）

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中時電子報

據《新華社》報導，目前正在對美國進行第二輪磋商的習近平主席特使、中共中央政治局委員、中過大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方發起人劉鶴於當地時間19日上午接受媒體採訪。他表示，此次中美經貿磋商的最大成果是雙方達成共識，不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。

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劉鶴説，這是一次積極、務實、富有建設性和成果的訪問，雙方就發展積極健康的中美經貿關係達成許多共識。這次磋商取得積極成果的最重要原因是兩國元首先前達成的重要共識，根本原因是兩國人民和全世界的需求。

劉鶴説，中美雙方將在「能源、農産品、醫療、高科技産品、金融」等領域加強貿易合作。這既可以推動中國大陸經濟轉向高品質發展，滿足人民的需要，也有利於美方削減貿易赤字，是雙贏的選擇。同時，雙方還將繼續加強相互投資和深化智慧財産權保護領域的合作。這不僅有利於中美兩國，也有利於全球經濟貿易的穩定繁榮。

他強調，中國大陸有龐大的中等收入群體，將成為世界最大的市場。這個市場具有高度競爭性，如果想在中國市場獲得佔有率，出口國必須要提高自己産品和服務的競爭力，讓中國大陸人民願意買。中國大陸不僅願意從美國買，也將從全世界買。中國大陸將舉辦首屆國際進口博覽會，歡迎世界各國參加。

劉鶴表示，習近平主席在2018年博鰲亞洲論壇上提出了擴大開放的四個領域，我們將按照習主席的要求加快落實。「以開放促改革、促發展」是中國大陸改革開放40年來的經驗和啟示，未來也會繼續堅持下去。

劉鶴説，此次雙方取得共識有其必然性，但同時也要認識到，冰凍三尺非一日之寒，解決兩國經貿關係多年來的結構性問題需要時間。中美經貿關係健康發展是符合歷史潮流的，無人能擋，面對未來兩國關係發展中可能遇到的新曲折新矛盾，我們要冷靜看待，堅持對話，妥善處理。

(中時電子報)

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