深澳電廠興建不會沒有小卷？新北市府批台電空口說白話

2018年05月20日 09:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

深澳電廠建不建？已成為全民議題，究竟電力與環保該如何抉擇？針對深澳電廠開發對海洋生態及漁業資源影響，台電19日表示電廠興建後不會沒有小卷！因為小卷的捕撈作業不在深澳灣內進行，深澳電廠更新計劃不會對小卷撈捕作業造成影響。對此，新北市政府漁業及漁港事業管理處表示，台電規劃興建深澳電廠，對於海洋生態及漁業資源沒有進行完整的調查，卻敢不負責任的說電廠開發對小卷沒有影響，空口說白話功夫一流！

新北市漁業處表示，深澳灣及瑞芳保育區是許多魚貝類的繁殖場所及稚魚的躲避場所，這些魚蝦類都會是小卷透抽的餌料來源，且溫排水也會影響生態，對小卷的繁衍一定會產生影響。

美味小卷。（新北市漁業處提供）

另外漁業係為再生性資源，為避免資源過度利用致影響其再生能力，中央規定諸如棒受網、拖網及扒網等漁業不得在我國距岸3海浬內作業，由於沿近海域富含營養鹽且基礎生產力高，常吸引小卷、鯖魚、飛魚、白帶魚及烏魚等經濟性漁種於性成熟後自外海洄游至沿岸產卵，並將該海域作為幼魚的育成場，因此沿近海漁業管理之重要性自然不在話下。

新北市府除配合前揭中央之沿近海禁漁區及禁漁期等管理政策外，另劃設瑞芳保育區以求這些幼魚得以成長茁壯，並減少沿近海捕撈壓力，方得使漁業資源得以永續利用。台電先是在環差階段沒善盡調查責任，現在又用不負責任的態度說電廠開發對小卷沒有影響，試圖誤導社會大眾，令人感到痛心失望。

深澳夜釣。（新北市漁業處提供）

萬里區從事棒受網漁船船主黃長生亦表示，小卷為台灣東北部海域的重要漁產， 台灣東北部陸棚海域受到黑潮暖流、台灣海峽暖流與大陸沿岸冷流的季節性交會，再加上地形的影響，造就了適合小卷棲息的環境，每年農曆3月起，漁民就開始捕撈小卷，同時這段期間小卷會洄游至沿近海產卵，小卷寶寶孵化後會在沿近海捕食成長，因此漁民也都會遵守法規不在距岸3海浬內作業，可見該海域對小卷資源之重要性，倘台電未針對深澳電廠重啟對瑞芳及基隆沿近海造成之影響進行評估，必將衝擊包含萬里、瑞芳、貢寮及基隆等東北角漁民長期賴以維生的小卷資源。

另外，台電表示要打造250公尺高小卷煙囪為觀光地標，漁業處表示，有燃煤電廠就沒有觀光，深澳最重要的觀光資源l就是天然地景及漁業資源等天然觀光資源，難道要等到電廠興設後，對這些天然資源產生不可逆的破壞，再從煙囪上看小卷嗎？請台電重視生態及天然資源維護，别在唬弄民眾。

(中時電子報)